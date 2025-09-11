RECUERDOS

Las fotos más impactantes de Eduardo Serrano del Archivo del BLOQUE DEARMAS

El recordado galán de Venevisión y RCTV procreó tres hijos

Autor

Por Ingrid Bravo
El recordado galán de telenovelas Eduardo Serrano murió este 11 de septiembre a los 82 años de edad luego de una ardua batalla contra el cáncer.

Serrano, quien se casó en cuatro ocasiones, tuvo tres hijos: Magaly, Miguel y Leonardo.

Desde la redacción de la marca 2001, perteneciente al Bloque DEARMAS, seleccionamos las mejores imágenes del laureado actor, quien hizo una pareja inolvidable con la actriz Hilda Carrero.

