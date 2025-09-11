Anuncian cierre de calle adyacente a la plaza La Candelaria: tome previsiones

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la preparación de actividades por la canonización del Dr. José Gregorio Hernández a mediados del mes de octubre, la Alcaldía de Caracas informó el cierre momentáneo de la Av. Este 0 entre la Av. Nte. 13 y la Av. Nte. 15, frente a la Plaza de La Candelaria (frente a Farmatodo).

El cierre se ejecutará desde las 6:00 p.m. de este 11 de septiembre. Las autoridades no informaron hasta que hora estará restringido el paso.

"Hoy 11 de septiembre desde las 6:00 p.m. se procederá con el cierre de la Av. Este 0 entre la Av. Nte. 13 y la Av. Nte. 15, debido a los trabajos de ejecución del Monumento al Dr. José Gregorio Hernández en la Plaza Candelaria", detalló la Alcaldía.

Se recomienda a todos los usuarios y usuarias, tomar las previsiones correspondientes.

Canonización será celebrada en el Monumental Simón Bolívar

La actividad central de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles será el próximo 25 de octubre, en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, así lo dio a conocer la alcaldesa Carmen Meléndez.

La canonización oficial del Dr. José Gregorio Hernández, y Carmen Rendiles, está programada para el domingo 19 de octubre de 2025 en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, durante una ceremonia presidida por el Papa. La ceremonia se llevará a cabo a las 4 de la mañana, hora de Venezuela.

"El legado de José Gregorio Hernández sigue calando fuerte en el pueblo venezolano, quien desde hace años aguardaba con fe esta noticia. Además, el interés y la devoción por su figura crecieron exponencialmente en los últimos años tanto en su país natal como en el resto de Latinoamérica y el Caribe", expresó El Vaticano a través de un comunicado publicado el pasado 25 de febrero.

