Aerolíneas Estelar amplía sus rutas: sepa las nuevas frecuencias internacionales y fechas

La compañía venezolana Aerolíneas Estelar anunció que suma dos nuevas frecuencias a sus vuelos internacionales.
A través de sus redes sociales, la empresa reveló detalles sobre sus nuevos servicios.
Aerolíneas Estelar amplía sus rutas
De acuerdo con el reporte, la ruta hacia Panamá subirá de dos a tres frecuencias semanales los días (martes, viernes y domingos) a partir del 21 de septiembre.
"¡Nueva frecuencia! ✈️ ¡Panamá ahora los Domingos! Atención, viajeros de Estelar y Venezolana, tenemos una excelente noticia: ahora pueden viajar todos los domingos en nuestra ruta de Panamá", se lee en su cuenta oficial de Instagram.
De igual modo, Madrid: pasa a tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes) a partir del 17 de noviembre.
"A partir del 17 de noviembre sumamos una ¡Nueva frecuencia los días lunes!✈️✨ ✈️ A bordo de nuestro Airbus 350-900, vive una experiencia donde la comodidad y la atención se unen para ofrecerte lo mejor. ¡Volaremos a Madrid 3 veces por semana! Lunes, Miércoles y Viernes! ✈️✨",, agrega otra publicación.
¿Cuáles son los canales para realizar las reservaciones de los vuelos?
Estelar ha dispuesto varios métodos de comunicación directa para reservar los vuelos:
- WhatsApp: 0414-3783527
- Call Center: 0501-3783527
- Página web: www.flyestelar.com
- Correo electrónico: [email protected]
Para más información, también puede dirigirse a su sede física ubicada en la Torre Estelar, Calle Londres, Urbanización Las Mercedes, Caracas.
También puede visitar nuestra sección Nacionales
Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube