Aerolíneas Estelar amplía sus rutas: sepa las nuevas frecuencias internacionales y fechas

Suscríbete a nuestros canales

La compañía venezolana Aerolíneas Estelar anunció que suma dos nuevas frecuencias a sus vuelos internacionales.

A través de sus redes sociales, la empresa reveló detalles sobre sus nuevos servicios.

Aerolíneas Estelar amplía sus rutas

De acuerdo con el reporte, la ruta hacia Panamá subirá de dos a tres frecuencias semanales los días (martes, viernes y domingos) a partir del 21 de septiembre.

"¡Nueva frecuencia! ✈️ ¡Panamá ahora los Domingos! Atención, viajeros de Estelar y Venezolana, tenemos una excelente noticia: ahora pueden viajar todos los domingos en nuestra ruta de Panamá", se lee en su cuenta oficial de Instagram.





De igual modo, Madrid: pasa a tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes) a partir del 17 de noviembre.



"A partir del 17 de noviembre sumamos una ¡Nueva frecuencia los días lunes!✈️✨ ✈️ A bordo de nuestro Airbus 350-900, vive una experiencia donde la comodidad y la atención se unen para ofrecerte lo mejor. ¡Volaremos a Madrid 3 veces por semana! Lunes, Miércoles y Viernes! ✈️✨",, agrega otra publicación.

¿Cuáles son los canales para realizar las reservaciones de los vuelos?

Estelar ha dispuesto varios métodos de comunicación directa para reservar los vuelos:

Para más información, también puede dirigirse a su sede física ubicada en la Torre Estelar, Calle Londres, Urbanización Las Mercedes, Caracas.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube