El Inameh pronostica áreas con nubosidad y precipitaciones en estos estados

Para este jueves 11 de septiembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que se prevé cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en buena parte de Venezuela.

Asimismo, se estima áreas con nubosidad y precipitaciones en Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, sur de Guárico, Apure, oeste de Mérida y sur del Zulia.

¿Cuál es el pronóstico del Inameh para la tarde y noche?

De igual modo, el Inameh estima que durante la tarde y noche habrá incremento de la cobertura nubosa con lluvias y chubascos con eventuales descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, partes de Lara, Falcón, Andes y Zulia.

Además, indicó que no se descartan algunas lluvias dispersas en zonas de La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo.

