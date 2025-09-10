Maduro pide reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto tras la "dolorosa pérdida" ante Colombia

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió este miércoles la reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto tras perder ante Colombia y quedar fuera del Mundial 2026.

“Ayer tuvimos una dolorosa pérdida mi solidaridad con los futbolistas de la Vinotinto y los muchachos futboleros del país. Así toda Venezuela exige una reestructuración del cuerpo técnico y una reorganización de la estrategia, doctrina y trabajo de la Vinotinto, indicó Maduro, durante una jornada de trabajo productiva.

“Me hago portavoz de millones de niñas, niños y jóvenes de todo el pueblo, tenemos con qué competir, llegar y ganar. Así que hay que corregir lo que haya que corregir (...) hay que levantar la cabeza ante la derrota. El día de la Vinotinto llegará y lo hará de la mano de todos los futbolistas que hoy están creciendo”, agregó.

Sus declaraciones surgen un día después de que Venezuela perdiera 3-6 ante Colombia, debido a la falta de actitud y escasa respuesta táctica.

El partido se llevó a cabo en Maturín, estado Monagas, donde el cuadro nacional se adelantó en el marcador al minuto 3 con una espectacular anotación de Telasco Segovia. El gol se produjo tras una brillante asistencia de Salomón Rondón, quien filtró el balón para que el jugador del Inter Miami definiera con precisión.

No obstante, la alegría venezolana fue efímera. Al minuto 10, Yerry Mina capitalizó un tiro de esquina para empatar el marcador para Colombia.

Pero apenas un minuto después, Josef Martínez reaccionó de inmediato y aprovechó un error del arquero rival, Kevin Mier, para colocar nuevamente en ventaja a Venezuela.

Con el transcurrir de los minutos, la presión de la selección colombiana se intensificó. Al minuto 41, Luis Suárez anotó el segundo gol para su equipo, aprovechando una desatención defensiva de los locales. El segundo tiempo se transformó en un asedio colombiano. La visita desplegó una ofensiva arrolladora y se adueñó del partido.