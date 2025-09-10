Tragedia en Maturín: Venezuela recibe escandalosa goleada y se queda sin repechaje

Suscríbete a nuestros canales

En el partido más amargo en la historia del país, Venezuela cayó derrotado 3-6 ante su similar de Colombia en una noche en la que la falta de actitud y escasa respuesta táctica se hicieron presentes en Maturín.

Esto, junto con el triunfo por la mínima de Bolivia ante Brasil, selló el destino de los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista, que deberán esperar cuatro años más para concretar el ansiado pase.

Un arranque prometedor para la Vinotinto

El cuadro nacional se adelantó en el marcador al minuto 3 con una espectacular anotación de Telasco Segovia. El gol se produjo tras una brillante asistencia de Salomón Rondón, quien filtró el balón para que el jugador del Inter Miami definiera con precisión.

No obstante, la alegría venezolana fue efímera. Al minuto 10, Yerry Mina capitalizó un tiro de esquina para empatar el marcador para Colombia.

Pero apenas un minuto después, Josef Martínez reaccionó de inmediato y aprovechó un error del arquero rival, Kevin Mier, para colocar nuevamente en ventaja a Venezuela.

Caos en el complemento del partido

Con el transcurrir de los minutos, la presión de la selección colombiana se intensificó. Al minuto 41, Luis Suárez anotó el segundo gol para su equipo, aprovechando una desatención defensiva de los locales. El segundo tiempo se transformó en un asedio colombiano. La visita desplegó una ofensiva arrolladora y se adueñó del partido.

Suárez se erigió como la figura del encuentro al marcar tres goles adicionales, completando un póker personal. La cuenta goleadora de Colombia la cerró Jhon Córdoba, sellando el 6 a 2 definitivo.

Las esperanzas estuvieron puestas en un empate brasileño ante Bolivia; sin embargo, el "scratch" no pudo sobrevivir a El Alto, y con un polémico penal al término de la primera parte, y el conjunto del altiplano se ganó el derecho de jugar la repesca internacional.

¿Qué faltó en la noche más importante de la Vinotinto?

Uno de los principales problemas que ha acarreado la selección nacional en los últimos años ha sido el manejo de las emociones y de los tiempos en situaciones apremiantes.

La dolorosa derrota de esta noche ha continuado con una tendencia negativa en los momentos apremiantes, con un precedente no muy lejano, cuando en 2024, el buen fútbol, pero sobre todo, la buena actitud, desaparecieron en los cuartos de final de Copa América frente a Canadá.

Pese a los talentos individuales que posee la selección, la parte psicológica es una tarea pendiente, y que lejos de mostrar signos de mejora, ha empeorado, y el cuerpo técnico de Fernando "Bocha" Batista, no pudo solucionar esta situación.

Aunado a esto, el DT argentino no pudo cumplir las expectativas trazadas, con desaciertos en las alineaciones y cambios durante muchos pasajes de las eliminatorias, así como un planteamiento táctico pobre y sin evolución.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube