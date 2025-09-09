Caos Vinotinto: Venezuela pierde 3-6 ante Colombia y depende de Brasil

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana inició de la mejor forma su encuentro ante Colombia al irse arriba en las primeras de cambio gracias a un golazo de Telasco Segovia.

El tanto del conjunto nacional se produjo apenas al minuto 3' gracias a una brillante habilitación de Salomón Rondón, quien se la dejó en el área a la estrella del Inter Miami para el primer tanto del encuentro.

Sin embargo, al minuto 10 Colombia puso el empate gracias a un córner que remató Yerry Mina para igualar las acciones en suelo oriental.

Apenas un minuto después, en la jugada del saque, Josef Martínez aprovechó un pestañeo del arquero Kevin Mier para empujar el balón al arco para volverse a ir arriba.

Con el pasar de los minutos, las embestidas de Colombia generaban más peligros, algo que se evidenció al minuto 41 con el empate del conjunto cafetero en los botines de Luis Suárez a causa de desatenciones defensivas.

Caos en el segundo tiempo

De manera inesperada, Venezuela dio muestras de falta de actitud y Colombia afinó su tren de ataque para marcar tres tantos más a su cuenta gracias a Luis Suárez, quien marcó póker, incluido otro más para el plantel colombiano por cuenta de Jhon Durán.

¿Cómo salió la Vinotinto para este encuentro?

Para este primer tiempo, el arco está defendido por Rafael Romo, mientras que la línea de cuatro defensores es la habitual, con Nahuel Ferraresi y Wilker Ángel como defensores centrales, mientras que Miguel Navarro y Jon Aramburu defienden las bandas izquierda y derecha respectivamente.

En la mitad de la cancha está José "Brujo" Martínez junto al futbolista con mejor rendimiento en la actualidad, Telasco Segovia, ambos ausentes ante Argentina por acumulación de amarillas.

Como extremos, una de las novedades es la inclusión de Eduard Bello en lugar de Jefferson Savarino, y Yeferson Soteldo estuvo desde el "vamos" con la intención de generar desequilibrio en el ataque.

La dupla en el ataque está conformada por dos delanteros históricos como Salomón Rondón y Josef Martínez.

