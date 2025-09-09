Tercer Tiempo te llevará HOY la antesala de la Vinotinto rumbo al repechaje (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

La Vinotinto se juega hoy martes 9 de septiembre un partido crucial frente a Colombia, con el repechaje al Mundial 2026 en la mira. Y para vivir cada detalle de esta batalla futbolera, Meridiano Televisión transmitirá a las 6:00p.m. un programa especial de Tercer Tiempo en vivo, cargado de análisis, emoción y datos exclusivos desde Maturín junto a Marie Ferro.

Especial de Tercer Tiempo modo Vinotinto

El programa especial promete una cobertura total e inigualable de la Vinotinto en Maturín con:

Análisis táctico del equipo de Fernando “Bocha” Batista .

. El peso de figuras clave como Salomón Rondón y Tomás Rincón .

y . Estadísticas y datos históricos de los Venezuela vs Colombia en eliminatorias.

en eliminatorias. Invitados especiales y entrevistas exclusivas.

Entrada en calor desde Maturín con Marie Ferro.

En este programa, los especialistas en deportes responderán las grandes preguntas de la afición. ¿Cómo llega Venezuela a este reto?, ¿qué factores pueden inclinar la balanza?, ¿qué papel jugarán los líderes del grupo?

Posibles escenarios de la Vinotinto

La Vinotinto no depende solo de su fútbol, también de resultados en otro partido. Así llega a este duelo decisivo:

1. Victoria ante Colombia: Si gana, Venezuela asegura el repechaje, sin importar lo que haga Bolivia, su rival directo.

2. Empate en Maturín: El empate deja la puerta abierta. La clasificación dependerá de que Bolivia no sume tres puntos en su juego ante Brasil. Si la verde empata, la Vinotinto también asegura la repesca.

3. Derrota Vinotinto: Una caída no los elimina de inmediato, pero obliga a esperar a que Bolivia pierda o empate. De ganar Bolivia, Venezuela se queda sin repechaje.

Una cita histórica

El camino no ha sido fácil, pero la Vinotinto sigue de pie, aferrada a todo un país que sueña en grande. Hoy, toda Venezuela estará conectada con Meridiano para vivir la previa del partido más importante de las eliminatorias.

Sintoniza el especial de Tercer Tiempo hoy martes 9 de septiembre a las 6:00p.m. por Meridiano Televisión. Apoyamos a la Vinotinto rumbo al Mundial 2026.

