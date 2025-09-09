Todo o nada para la Vinotinto: este es el 11 inicial para enfrentar a Colombia en Maturín

Suscríbete a nuestros canales

De manera oficial, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) dio a conocer su alineación para el choque crucial entre Venezuela y Colombia en el Monumental de Maturín.

A diferencia del encuentro contra Argentina, el técnico Fernando "Bocha" Batista saldrá con un esquema más ofensivo, con un 4-4-2, en lugar del 5-4-1 en Buenos Aires.

¿Quiénes conforman en XI de Venezuela?

El arco estará defendido por Rafael Romo, mientras que la línea de cuatro defensores será la habitual, con Nahuel Ferraresi y Wilker Ángel como defensores centrales, mientras que Miguel Navarro y Jon Aramburu defenderán las bandas izquierda y derecha respectivamente.

En la mitad de la cancha estará José "Brujo" Martínez junto al futbolista con mejor rendimiento en la actualidad, Telasco Segovia, ambos ausentes ante Argentina por acumulación de amarillas.

Como extremos, una de las novedades será la inclusión de Eduard Bello en lugar de Jefferson Savarino, y Yeferson Soteldo estará desde el "vamos" con la intención de generar desequilibrio en el ataque.

La dupla en el ataque estará conformada por dos delanteros históricos como Salomón Rondón y Josef Martínez.

Todo o nada para la Vinotinto

Venezuela está a pocos minutos del partido más determinante en su historia, una última jornada que podría marcar la presencia del elenco criollo en el repechaje a disputarse en México.

Un triunfo de la selección venezolana significará el pase directo a la repesca, mientras que si se produce un empate, habrá que esperar que no gane Bolivia ante Brasil en El Alto.

En caso de una derrota en Maturín, todo lo que no impliquen tres puntos para la oncena boliviana significará la celebración venezolana en Maturín.

