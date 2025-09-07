Los deportes según Donald Trump: la estrategia de la fama

Suscríbete a nuestros canales

La relación de Donald Trump con el mundo del deporte ha sido una de las facetas más constantes y públicas de su vida, mezclando su pasión personal con sus intereses empresariales y su inconfundible estilo de showman. Desde su incursión en el boxeo hasta su activa participación en la lucha libre y el golf, Trump ha sido una figura prominente no solo como aficionado, sino como promotor y protagonista.

El empresario y promotor

Trump ha sido un promotor clave en los deportes de combate. En las décadas de los 80 y 90, sus casinos en Atlantic City se convirtieron en el epicentro del boxeo de los pesos pesados. Promovió y albergó varias de las peleas más importantes de Mike Tyson, lo que lo consolidó como una figura de poder en el sector.

El propio boxeador, Mike Tyson, recordó su relación con afecto, al afirmar que le agrada Donald Trump: "él me defendió cuando hablaban mal de mí".

Su influencia fue particularmente vital para la UFC en sus inicios. Trump se alió con el presidente de la organización, Dana White, en un momento en que muchos estados de EE. UU. no permitían los eventos de artes marciales mixtas. Trump les abrió las puertas de sus casinos para albergar peleas, un apoyo fundamental para que la organización ganara legitimidad y popularidad. El propio Dana White expresó su admiración, declarando: “estoy en el negocio de los hombres duros y este hombre es el más duro, el ser humano más resiliente que he conocido en mi vida. Cuanto más fuertes son los retos, más fuerte es la pelea”.

El 'showman' y protagonista

Si bien su rol como empresario fue fundamental para el desarrollo de varios deportes, su faceta más memorable en el mundo del espectáculo deportivo ocurrió en la lucha libre. Su conexión con la WWE se remonta a la década de los 80, cuando sus casinos en Atlantic City fueron sede de WrestleMania IV y V, eventos que él mismo promovió.

Su momento más icónico ocurrió en 2007 en WrestleMania 23, en el llamado "Duelo de los Billonarios". En un storyline épico, Trump retó al dueño de la WWE, Vince McMahon, a una pelea donde el perdedor sería afeitado. El evento fue un éxito de taquilla y terminó con Trump afeitándole la cabeza a McMahon en el ring. En 2013, fue inducido al Salón de la Fama de la WWE, lo que selló su estatus como una de las figuras más reconocidas en la historia de la compañía.

La pasión por la competencia

El golf es, sin duda, el deporte más ligado a su figura. Es un ávido y competitivo jugador, y su imperio de bienes raíces se extiende por el mundo a través de la propiedad de numerosos campos de golf de élite bajo la marca Trump National Golf Club. En el debate contra Joe Biden en 2024, Donald Trump dijo, en referencia al golf: “Acabo de ganar dos campeonatos de clubes, ni siquiera senior. Dos campeonatos de clubes. Para hacer eso hay que ser bastante inteligente y poder golpear la pelota desde lejos”. A pesar de que su incursión en la política llevó a que algunos torneos fueran retirados de sus campos, su presencia en el golf sigue siendo innegable.

El interés de Trump por el deporte va más allá del golf y los deportes de combate. En la década de los 80, fue propietario del equipo de fútbol americano New Jersey Generals en la extinta liga USFL e intentó sin éxito comprar el equipo de la NFL de los Buffalo Bills en 2014. Su relación con el deporte se ha mezclado con su carrera política, utilizando estadios y pabellones deportivos para sus masivos mítines, demostrando que para él, el deporte siempre ha sido una poderosa herramienta de conexión con el público.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.