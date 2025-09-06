Maduro a Trump: Buscan usar un expediente falso con el narcotráfico para agredir a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, le envió un mensaje a su homólogo de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, tras el despliegue de 4.500 marines de ese país en aguas de América Latina y el Caribe.

“El intento de funcionarios de su gobierno para un cambio de régimen en Venezuela, otra vez es un error (...) buscan usar un expediente falso con el narcotráfico para agredir a Venezuela”, indicó el jefe de Estado, durante la activación de 5 mil 336 Unidades Comunales Milicia al Combate.

Reiteró que los organismos de seguridad del Estado mantienen una lucha constante contra el narcotráfico, asegurando que debido a ello solo un 5% del 100% de droga producida en Colombia, pasa por el territorio nacional.

Recordó que de esa sustancia producida en el territorio neogranadino, el 87% sale por el pacífico, el 60% por los puertos de Ecuador a través de “la empresa familiar exportadora de bananos (plátanos) del presidente de (ese último país), Daniel Noboa” y el 8% por La Guajira colombiana, datos que, afirmó, los tiene la Organización Mundial Científica y Profesional de la ONU.

En tal sentido, enfatizó que tiene las pruebas para demostrar que Venezuela es un territorio libre de “plantaciones de coca, de laboratorios procesadores y producción”.

“Y se las haré llegar al presidente Trump (...) yo lo respeto, por eso le decimos que esos informes de inteligencia que le pasan no son verdad. Venezuela está triunfando en el combate contra el narcotráfico. No tienen justificación para una agresión”, expresó Maduro.

Defensa integral

Durante su alocución, el jefe de Estado explicó que cada unidad comunal seguirá una serie de pasos, empezando por la activación inmediata de sus bases populares de defensa integral que en total son 15 mil 751.

Además, deberá convocar a todo el personal alistado en los tiempos reales de alistamiento.

Señaló que el otro paso, según la Doctrina Militar Bolivariana, es el trabajo del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFAM), que deberá activar la movilización de las milicias territoriales y cuerpos combatientes por región geográfica comunal.

Un proceso que se realizará a través del Sistema Patria y de los medios de comunicación.

Mencionó que pronto la Milicia avanzará a una fase de capacidades defensivas y de entrenamiento, que estará dirigida a toda la población venezolana.

“Estamos en una fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, nacional e internacional (...) pero si Venezuela es agredida de alguna forma pasaría a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, en defensa de la paz, de la integridad territorial, de la soberanía y de nuestro pueblo”, concluyó Maduro.