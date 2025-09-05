Emotivo reencuentro de tres niños venezolanos con sus familias: arribaron al país en vuelo procedente de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

En el vuelo número 65 del Plan Vuelta a la Patria, que arribó este viernes al país con 305 venezolanos procedentes de Estados Unidos (EEUU), llegaron tres menores de edad que fueron separados de sus familias.

“Un nuevo milagro, hoy logramos rescatar tres niños que estaban secuestrados en EEUU (...) los padres fueron separados a la fuerza de sus hijos y los entregaron a una familia sustituta o a los servicios sociales”, indicó la presidente de la Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri.

Los pequeños fueron identificados como Isaac David Lovera Reyes (5), Yoisner Eduardo Graterol Jaramillo (7) y Robin Leonardo Cárdenas Galviz (14).

Aseguró que el Gobierno Nacional continúa con la misión para “liberar a más de 70 niños que siguen en suelo estadounidense”.

Emotivo reencuentro

El ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz publicó un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram, en las que se observa el emotivo reencuentro entre los niños y sus familias.

Aquí algunas de las imágenes: