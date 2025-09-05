En imágenes: llega un nuevo vuelo con repatriados provenientes de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 5 de septiembre de 2025, aterrizó un nuevo avión con un grupo de repatriados provenientes de Estados Unidos (EEUU).

El grupo de retornados arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en La Guaira, como parte del Plan Vuelta a la Patria.

Llega un nuevo vuelo con repatriados provenientes de EEUU

De acuerdo con el reporte oficial, en este vuelo de repatriación llegaron un total de 305 venezolanos, entre ellos tres menores de edad.

“Gracias por ayudarnos a estar en familia”, fueron las palabras de una madre que con los ojos llenos de lágrimas y llena de emoción recibió a su hijo, refiere una NDP.

El pasado 3 de septiembre, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el vuelo 64 de la Gran Misión "Vuelta a la Patria", con 286 migrantes venezolanos repatriados desde Texas, Estados Unidos.

En este vuelo llegaron 30 mujeres, 250 hombres, 3 niños y 3 niñas.

Desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria, el pasado mes de febrero del presente año, más de 11 mil venezolanos repatriados han regresado al país.

