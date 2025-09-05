Aeropuerto de Mérida suspenderá operaciones temporalmente: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Desde el próximo 16 de septiembre hasta el 15 de octubre, el Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo de El Vigía, principal terminal aérea del estado Mérida, suspenderá temporalmente sus operaciones comerciales.

La medida se debe a impostergables trabajos de reparación y mantenimiento mayor en la pista de aterrizaje, según han informado las diferentes aerolíneas que prestan servicio en esta ruta.

Tras el cierre temporal de este aeropuerto, todos los viajeros que tengan previsto volar hacia o desde El Vigía durante estas fechas contactar directamente a sus respectivas aerolíneas para confirmar el estado de su vuelo y conocer los detalles específicos sobre su nuevo itinerario

Aeropuerto Relámpago del Catatumbo cederá sus pistas

Durante este período, los pasajeros con boletos desde y hacia El Vigía serán reubicados en el Aeropuerto Relámpago del Catatumbo, ubicado en Santa Bárbara del Zulia. Esta terminal se convertirá en el punto de llegada y salida para los viajeros de la región andina y el Sur del Lago.

Ruta aérea entre Mérida y Cúcuta

El pasado mes de mayo, las autoridades del estado Mérida, junto con representantes del sector empresarial, iniciaron gestiones para establecer una ruta aérea directa entre El Vigía y Cúcuta (Colombia).

Inti Sarcos, presidente de la Corporación de Turismo de Mérida (Cormetur), explicó que realizan inspecciones técnicas entre ambos aeropuertos para finiquitar esta ruta.

Según el titular de Cormetur, esta nueva ruta no solo representará un impulso para el comercio binacional, sino que también abrirá oportunidades para atraer turismo especializado a la región andina venezolana.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube