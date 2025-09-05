Alistamiento militar en Venezuela: claves del anuncio presidencial y nueva fase de preparación

Suscríbete a nuestros canales

Durante una transmisión oficial este jueves, el presidente Nicolás Maduro convocó a los ciudadanos inscritos en la Milicia Bolivariana a participar en la primera activación nacional.

La jornada, prevista para este viernes 5 de septiembre, marca el inicio de una nueva etapa organizativa y de movilización de fuerzas en todo el país.

Alistamiento militar y convocatoria nacional

Maduro anunció que el alistamiento militar será permanente. Esta medida busca consolidar la estructura de reservistas voluntarios en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

En sus palabras, se trata de “la primera activación de todos los alistados y alistadas, de toda la Milicia Nacional en su conjunto, y de los reservistas”.

El mandatario también destacó que más de 8 millones 200 mil venezolanos se han inscrito en este cuerpo, creado en 2005 y reformulado en 2009.

¿Cómo se formaliza el alistamiento militar?

A partir de ahora, el proceso de inscripción podrá realizarse de forma digital. La novedad fue confirmada por Maduro tras señalar que los puntos físicos se saturaron.

En tal sentido, el alistamiento militar se gestionará a través del Sistema Patria, plataforma estatal utilizada para trámites sociales y económicos.

Para ello, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, fue designada para coordinar el registro y garantizar la operatividad del sistema en todo el territorio nacional.

Primera fase de preparación

La activación de este viernes incluirá una inducción inicial. Según Maduro, los participantes pasarán luego a “niveles más elevados y superiores” dentro de la estructura militar.

Este cuerpo de reservistas, integrado por voluntarios, tiene como objetivo fortalecer la defensa territorial y la organización comunitaria en tiempos de contingencia.

La jornada se enmarca en un contexto de tensión con Estados Unidos, tras la destrucción de una embarcación vinculada al narcotráfico que zarpó desde Venezuela.

Contexto y cifras oficiales

La Milicia Bolivariana fue creada por Hugo Chávez como Comando General de la Reserva Nacional. En 2009, se transformó en componente oficial de la Fuerza Armada.

Actualmente, según cifras oficiales, más de 8 millones de ciudadanos forman parte del registro. El gobierno busca ampliar esa cifra mediante el nuevo canal digital.

