La advertencia de Maduro en caso de que Venezuela sea agredida por EEUU

Este lunes, el presidente Nicolás Maduro volvió a referirse sobre el despliegue militar que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos frente a las costas venezolanas. Acción que ha sido calificada por el mandatario como una política errada de máxima presión.

Durante una rueda de prensa a medios nacionales e internacionales, Maduro recordó que Venezuela tiene un sistema estratégico de defensa que constantemente es modificado.

"Ese sistema estratégico tiene dos formas de lucha. La lucha no armada, que es organizar, producir, preparar, formar, la lucha diplomática, la política (...) Pero incluye también un período de lucha armada", sostuvo.

"Si Venezuela fuera agredida, pasaríamos inmediatamente a la lucha armada, declararíamos constitucionalmente a la República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía, el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque", agregó Maduro.

Máxima preparación para la defensa: respuesta a la presión militar

El mandatario denunció la presencia de ocho buques militares, 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntando hacia el país.

Maduro calificó la situación como una “amenaza extravagante, injustificable, inmoral, criminal y sangrienta”. Además, aseguró que Venezuela jamás cederá frente a chantajes o presiones externas.

El jefe de Estado señaló que Washington ha optado por “el peor error” al intensificar la presión militar, luego de fracasar en todas las formas de guerra híbrida.

Asimismo, subrayó que el Gobierno ha declarado la máxima preparación para la defensa, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

