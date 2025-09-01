Maduro frente a despliegue naval: ocho buques con misiles y un submarino nuclear en maniobra contra Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela enfrenta la mayor amenaza en un siglo y respondió con “máxima preparación para la defensa” ante la presión de Estados Unidos.

Durante un encuentro con periodistas nacionales e internacionales, el mandatario denunció la presencia de ocho buques militares, 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntando hacia el país.

Máxima preparación para la defensa: respuesta a la presión militar

Maduro calificó la situación como una “amenaza extravagante, injustificable, inmoral, criminal y sangrienta”. Además, aseguró que Venezuela jamás cederá frente a chantajes o presiones externas.

El jefe de Estado señaló que Washington ha optado por “el peor error” al intensificar la presión militar, luego de fracasar en todas las formas de guerra híbrida.

Asimismo, subrayó que el Gobierno ha declarado la máxima preparación para la defensa, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

"Venezuela es un país pacifista, pacífico, pero somos un pueblo guerrero. Venezuela jamás va a ceder a chantajes y amenazas de ningún signo", agregó.

Canales diplomáticos y acusaciones contra Marco Rubio

Maduro afirmó que Venezuela siempre ha mantenido canales de conversación y diálogo diplomático con Estados Unidos, a los que calificó como “una regla de oro”.

Sin embargo, lamentó que estos canales estén deteriorados por la imposición de lo que llamó “diplomacia de las cañoneras”.

Acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de buscar “un baño de sangre” con una masacre y una guerra contra Venezuela, Suramérica y el Caribe.

El mandatario expresó su esperanza de que, con respeto y diálogo, estos canales diplomáticos puedan recuperarse en el futuro cercano.

Rechazo al colonialismo y supremacismo

Maduro destacó que se levanta una nueva conciencia mundial que rechaza cualquier forma de colonialismo o supremacismo, tanto en América Latina como en el resto del mundo.

Enfatizó que Venezuela se erige como baluarte del anticolonialismo y ejemplo de resistencia frente a las dinámicas de poder hegemónicas que buscan imponer intereses externos.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube