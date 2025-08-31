¿Quién es Miguel Pérez Pirela? Nuevo coordinador de la Red de Intelectuales y Artistas designado por Maduro

Suscríbete a nuestros canales

El pasado sábado 30 de agosto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, nombró a Miguel Ángel Pérez Pirela como el nuevo coordinador Internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el presidente explicó que, después de consultar con la comunidad internacional, decidió que Pérez Pirela era la persona adecuada para reemplazar a Sergio Arria Bohórquez.

¿De qué se trata la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad?

Fidel Castro y Hugo Chávez fundaron la Coordinación Internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad en el año 2005. El objetivo era crear una plataforma cultural e intelectual para oponerse al fascismo.

Pérez Pirela tendrá la tarea de continuar con la misión de esta organización, que busca promover el pensamiento crítico y la conciencia a nivel mundial.

¿Quién es Miguel Ángel Pérez Pirela?

Nacido en Maracaibo, Estado Zulia, el 5 de noviembre de 1977, es un filósofo, escritor y político venezolano.

Pérez Pirela es el fundador del medio de comunicación La Iguana TV y fue el director del programa de televisión «Cayendo y Corriendo» durante casi diez años en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, tiene una sólida formación académica. Obtuvo su maestría en filosofía y ética de La Sorbona de París y luego un doctorado en filosofía de la Universidad Gregoriana de Roma.

Gracias a una beca, estudió en la Universidad de Roma III y la Pontificia Universidad Gregoriana, donde se graduó en filosofía y letras y luego obtuvo su doctorado en filosofía y ética.

También recibió una maestría en estudios políticos e internacionales de la Scuola de Cooperazione de Roma. Completó sus estudios con una investigación posdoctoral en La Sorbona de París.

En las elecciones municipales de Venezuela de 2013, Pérez Pirela se postuló para la alcaldía de Maracaibo en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPP), pero perdió ante Eveling Trejo de Rosales, quien representaba a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Algunas de sus obras son:

La apuesta de los dioses. Cinco pedazos de poética filosófica (2000)

Perfil de la discusión filosófica política contemporánea: una propuesta aristotélica (2005)

De la constitución posible (2008)

Del estado posible. Crónicas de una Revolución (2008)

Pueblo (2010)

El Último romántico (2020)

Los espejos no escogen a quién mirar (2022)

Happy (2023)

