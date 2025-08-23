Maduro envía mensaje a los venezolanos tras jornada de alistamiento nacional

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó de “exitosa” el primer día de la jornada de alistamiento a toda la Milicia Nacional Bolivariana, reservistas y civiles, para “defender la patria de los ataques imperialistas”.

“Ha sido un éxito total esta jornada de reorganización dinámica de todas las fuerza populares, militares, policiales del sistema defensivo (...) para garantizar la paz, el ejercicio pleno de la soberanía nacional y la integridad territorial”, indicó el jefe de Estado, en llamada telefónica con VTV.

Aseguró que todo el pueblo venezolano salió a las Plazas Bolívar de los municipios del país, donde realizan el alistamiento el cual también se realizará el domingo 24 de agosto.

“Yo me aliste porque amo a mi patria, así que junto a tu familia y tu comunidad aliste y pasa a filas (...) porque quien no defiende a su patria y a su familia, no es capaz de defenderse así mismo”, dijo Maduro.

El primer mandatario convocó esta actividad el pasado 21 de agosto, como parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz, Simón Bolívar, ante las recientes acciones impulsadas por Estados Unidos contra la nación.