Tormenta Fernand se fortalece en el Caribe: Inameh revela su trayectoria en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La tormenta tropical Fernand gana fuerza en el mar Caribe.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este sábado 23 de agosto sobre su avance y las posibles consecuencias para Venezuela.

El organismo monitorea la evolución del fenómeno, que se dirige hacia el oeste-noroeste.

¿Qué pronostica el Inameh sobre la tormenta Fernand?

Inameh emitió un aviso sobre una perturbación en el Atlántico Central Tropical. Esta perturbación está relacionada con un sistema de baja presión.

El sistema genera lluvias y tormentas. Los expertos le dan un 90% de probabilidad de convertirse en ciclón en los próximos siete días.

Sin embargo, el Inameh aclara que este fenómeno no representa un peligro directo para el país. Las autoridades se mantienen en alerta y ofrecen detalles del pronóstico meteorológico.

¿Qué se sabe sobre Fernand?

La tormenta tropical Fernand se forma en aguas del Atlántico. Los vientos máximos sostenidos de la tormenta son de 65 km/h con ráfagas más altas. Se desplaza hacia el oeste a 20 km/h.

La presión mínima central de Fernand es de 1007 milibares. Se espera que la tormenta siga una trayectoria general hacia el oeste en los próximos días.

Los expertos del clima señalan que podría fortalecerse un poco durante el domingo y el lunes, lo que podría provocar un desarrollo lento.

Sin embargo, se espera que para mediados de la próxima semana las condiciones en el Caribe sean menos favorables y eviten un mayor desarrollo del fenómeno.

La probabilidad de que se forme una depresión tropical en las próximas 48 horas es mínima, de solo el 10%, mientras que en los próximos 7 días, la probabilidad se mantiene baja, en un 20%.

Aunque no representa una amenaza directa para Venezuela, las autoridades instan a la población a mantenerse informada sobre su evolución y los avisos oficiales.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube