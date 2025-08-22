Lo que revelan los satélites del Huracán Erin sobre la seguridad en las playas de la costa este

Suscríbete a nuestros canales

El primer huracán de la temporada en el Atlántico, a pesar de haber pasado de categoría 5 el sábado pasado a 1 este viernes, aun representa riesgos en la costa este de Estados Unidos (EEUU), esto es lo que dicen los expertos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) en Miami reportó que este viernes Erin parece estar alejándose rápidamente de la costa noreste, como lo reseña el portal de CBS News.

Sin embargo, advierten que es probable que nadar en muchas playas de la costa este siga siendo peligroso durante un par de días más.

"Es probable que Erin se convierta en postropical esta noche, pero seguirá siendo un poderoso sistema de baja presión con fuerza de huracán durante el fin de semana", dijo el centro.

Situación más reciente del huracán

El NHC explica que para este viernes a las 5:00 am ET, Erin tenía vientos máximos sostenidos de 90 mph y corría hacia el noreste a 22 mph.

Así mismo, el centro de la tormenta estaba a unas 435 millas al norte de las Bermudas y a 425 millas al sur-suroeste de Halifax, Canadá.

Sobre la siguiente trayectoria de Erin, se pronostica que el centro de Erin pasará al sur del Atlántico canadiense hoy, esta noche. Luego cruzará las aguas del Atlántico norte.

Hay que tener en cuenta que, a pesar de haber bajado en categoría, Erin es un "huracán muy grande", con vientos con fuerza de huracán que se extienden hasta 125 millas desde el centro y vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden hasta 370 millas desde el centro.

Los meteorólogos, basándose en un mapa de modelos de pronóstico, descubrieron que la tormenta bordeaba las islas del Caribe y permanecía lejos de la costa este de EEUU, a medida que avanza hacia el norte y se curva sobre el Atlántico.

¿Cómo ha sido el paso de Erin en EEUU?

El huracán creó condiciones de tormenta tropical que golpearon partes de los Outer Banks de Carolina del Norte.

Erin causó inundaciones costeras en Virginia, además, el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York, así como Long Island, sufrieron algunas inundaciones.

La gente en la costa de Nueva Jersey tomó precauciones, mientras que las grandes olas y los fuertes vientos llevaron condiciones peligrosas a la costa de Massachusetts.

Las peligrosas condiciones provocaron el rescate de decenas de personas esta semana en Wrightsville Beach, Carolina del Norte.

Se emitieron advertencias por corrientes de resaca a lo largo de la costa de Carolina del Norte, y muchas playas desde el sur de Florida hasta Nueva Inglaterra tomaron precauciones.

Aun con Erin alejándose no se puede cantar “victoria”, recordemos que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) pronosticó una temporada por encima de lo normal para el Atlántico este año.

Se esperan entre 13 y 18 tormentas con nombre.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube