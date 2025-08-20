Peste bubónica reaparece en EE. UU.: pánico en este estado de la costa oeste que registra el primer caso

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de salud de Estados Unidos confirmaron la detección de un caso de peste bubónica en el estado de California. El contagio se relaciona con la exposición a zonas rurales, donde la enfermedad puede propagarse a través de vectores como las pulgas.

La información proviene del portal web de EFE reporta los detalles ofrecidos por funcionarios locales y expertos en salud pública. Este caso resalta la vigilancia continua que se mantiene sobre enfermedades consideradas poco comunes pero existentes en el país.

¿Qué es lo que se sabe hasta ahora?

El individuo afectado residía cerca de una zona conocida por sus bosques y áreas de campamento en Sacramento, California.

El origen de la infección se atribuye a la picadura de una pulga, un mecanismo habitual para la transmisión de esta enfermedad en entornos naturales donde habitan animales silvestres portadores.

Recomendaciones oficiales y antecedentes

El Departamento de Salud Pública advirtió sobre la importancia de adoptar medidas de precaución al practicar actividades al aire libre, especialmente en rutas y campamentos. El director interino de salud pública en la región hizo énfasis en que la peste bubónica permanece de forma natural en distintas partes del estado.

Cabe señalar que este caso se suma a otros recientes en Estados Unidos, como el fallecimiento reportado en el norte de Arizona, el único caso mortal más reciente registrado por esta enfermedad.

Esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, tiene índices variables de letalidad que oscilan entre el 30% y el 60% dependiendo del lugar donde ocurre la infección.

Actualmente, países como la República Democrática del Congo, Madagascar y Perú presentan la mayor incidencia de peste bubónica endémica.

