El Ozempic baja de precio en EE.UU para estos pacientes: consulte si puede acceder a la oferta

La compañía farmacéutica anunció que los pacientes que necesiten el medicamento Ozempic, podrán obtener un suministro mensual por $499, menos de la mitad del precio de lista de casi $1,350 para quienes no tienen seguro médico.

Los pacientes con diabetes tipo 2 pueden obtener el tratamiento en Ozempic.com o a través de NovoCare Pharmacy, la farmacia en línea de venta directa al consumidor de la farmacéutica, que ofrece entrega a domicilio de medicamentos recetados para clientes que pagan en efectivo.

Los pacientes también podrán obtener Ozempic por $499 a través de la plataforma de descuento en medicamentos GoodRx, que también ofrece Wegovy por $499 al mes en más de 70,000 farmacias participantes en todo el país.

El vicepresidente ejecutivo de Novo Nordisk, Dave Moore, ."Mejorar el acceso a nuestros tratamientos auténticos aprobados por la FDA es fundamental para nuestra misión en Novo Nordisk", declaró.

"Si bien Ozempic cuenta con una amplia cobertura en Estados Unidos, no olvidemos que algunos pacientes pagan de su bolsillo por este medicamento vital. Creemos que si un solo paciente siente la necesidad de recurrir a alternativas de imitación potencialmente inseguras y no aprobadas, ya es demasiado".

Peticiones

Esta medida se produce en medio de crecientes peticiones tanto de pacientes como de legisladores, incluido el presidente Donald Trump, para que los tratamientos con GLP-1 sean más asequibles.

En julio, Trump envió cartas a Novo Norsdisk y a más de una docena de compañías farmacéuticas, instándolas a reducir los precios de los medicamentos, entre otros objetivos, antes del 29 de septiembre, según informó CNBC.

Si las compañías se niegan a cumplir, Trump amenazó con "desplegar todas las herramientas a nuestro alcance para proteger a las familias estadounidenses de las continuas prácticas abusivas en la fijación de precios de los medicamentos".

La mayoría de las aseguradoras médicas privadas tienen una cobertura limitada de los medicamentos para pacientes con diabetes, quienes pagan mucho menos que el precio de lista completo por el tratamiento.

Sin embargo, Medicare tiene prohibido cubrirlos en virtud de una ley que establece que el programa no puede cubrir productos para bajar de peso.

Mientras tanto, la cobertura a través de Medicaid ha variado según el estado, con al menos 14 estados cubriendo el costo de los medicamentos con GLP-1 para el tratamiento de la obesidad.

Esto ha significado que los medicamentos, que pueden costar más de $1,000 mensuales, han sido en gran medida inasequibles para muchos.

