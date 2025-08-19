¡Sorpresa médica!: hombre fue al hospital por una infección y descubrieron algo insólito en su cuerpo

Suscríbete a nuestros canales

Según un informe médico de un hospital en Tanzania un hombre de 44 años y cuya identidad no fue revelada, buscó atención médica por una secreción de pus justo debajo de uno de sus pezones, donde descubrieron que poseía un objeto en el pecho desde ocho años atrás.

El hombre dijo a los médicos que no presentaba dolor en el pecho, ni dificultad para respirar, tos, ni fiebre, fuera de la infección, que había estado supurando pus debajo de su pezón derecho durante los últimos 10 días, el hombre se encontraba en buen estado de salud, y al momento de realizar el rayo X, se visualizó un cuchillo clavado en su pecho.

De acuerdo a los reportes publicado en la Revista de Informes de Casos Quirúrgicos, el hombre había estado involucrado en una pelea violenta ocho años antes, durante la cual sufrió múltiples cortes en la cara, la espalda, el pecho y el abdomen.

Después de ser herido, recibió primeros auxilios en una clínica local donde le suturaron las heridas, pero no fue remitido para una radiografía ni una tomografía computarizada debido a la falta de recursos en la zona.

Para retirar el objeto de su cuerpo, fue atendido en el Hospital Nacional Muhimbili, en Dar es Salaam, donde los médicos descubrieron que esta, había ingresado por su omóplato derecho y seguía alojada en su pecho.

Tras ser retirada, el hombre se recuperó bien y fue dado de alta 10 días después, según el reporte.

Los médicos señalaron que la hoja del cuchillo pude haber sido mortal., pero su cuerpo fue capaz de "encapsular el cuerpo extraño dentro de una cápsula fibrosa, limitando la inflamación y el daño tisular", pero esa respuesta estaba ocultando complicaciones serias, reseña el informe.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube