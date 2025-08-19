Jubilados latinos descubren esta ciudad para retirarse: seguridad, playas y comunidad en un solo lugar

Suscríbete a nuestros canales

El sueño de muchos jubilados latinos en Estados Unidos es disfrutar de un retiro en una ciudad segura, con clima cálido y comunidad activa.

Aunque Miami ha sido por años la referencia, un nuevo informe de U.S. News reveló que Naples, en la Costa del Golfo de Florida, es el destino más atractivo para quienes buscan calidad de vida después de la jubilación.

Naples concentra más del 30% de su población en mayores de 65 años, lo que garantiza una ciudad diseñada para las necesidades de los adultos retirados, reseña Mundo Deportivo.

Un retiro con seguridad y comunidad

Según el estudio, esta característica resulta clave para los latinos que valoran el sentido de comunidad y la convivencia social en esta etapa.

La encuesta de SurveyMonkey aplicada a más de 3.500 personas destacó también factores como su bajo índice de criminalidad, sus playas de arena blanca y la amplia oferta cultural y recreativa.

La combinación de tranquilidad y opciones de entretenimiento coloca a la ciudad en la cima del ranking nacional de lugares ideales para retirarse.

Florida, epicentro del retiro soñado

La ventaja fiscal del estado, que no aplica impuestos sobre los ingresos personales, convierte a Florida en un atractivo imán para los jubilados.

Naples se beneficia de esta política y de una gran presencia latina que facilita la integración de quienes buscan un hogar en la etapa de retiro.

Aunque el costo de vida es elevado y el precio promedio de una vivienda supera los 577.000 dólares, Naples mantiene ingresos familiares por encima de la media nacional, lo que equilibra el panorama para los jubilados con estabilidad económica.

El ranking incluyó otras ciudades atractivas como Virginia Beach, Boise, Raleigh, Charlotte y Fort Wayne. Sin embargo, Florida logró posicionar tres localidades en la lista, consolidándose como el estado más buscado por jubilados, especialmente dentro de la comunidad latina.

