¡Pánico en el aire! Avión aterriza de emergencia en Minneapolis y deja varios heridos: conozca los detalles

La Administración Federal de Aviación anunció que investigará el incidente aéreo

Por Yasmely Saltos
Martes, 19 de agosto de 2025 a las 10:08 pm
Al menos 25 pasajeros resultaron heridos, debido a turbulencias presentadas durante un vuelo de la aerolínea Delta Airlines.  

Según explicó la aerolínea, el piloto se vio obligado a desviarse de su ruta entre Salt Lake City y Ámsterdam y aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, alrededor de las 7:45 p.m. 

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció que investigará el incidente aéreo.

De acuerdo a Delta, el personal médico asistió a los pasajeros y los heridos fueron trasladados a hospitales locales para su evaluación y tratamiento.

"La seguridad es nuestra prioridad en Delta, y nuestro equipo Deltacare trabaja directamente con los clientes para atender sus necesidades inmediatas", declaró la aerolínea.

El avión es un Airbus A330-900, indicó y no detalló cuántos pasajeros y tripulantes había a bordo.

Este tipo de aeronave tiene una capacidad máxima de 465 asientos, según el sitio web de Airbus.

Las lesiones graves debido a las turbulencias en vuelo son inusuales, pero los científicos dicen que pueden volverse más habituales a medida que el cambio climático altera la corriente en chorro.

 

