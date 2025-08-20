¡Pánico en el aire! Avión aterriza de emergencia en Minneapolis y deja varios heridos: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Al menos 25 pasajeros resultaron heridos, debido a turbulencias presentadas durante un vuelo de la aerolínea Delta Airlines.

Según explicó la aerolínea, el piloto se vio obligado a desviarse de su ruta entre Salt Lake City y Ámsterdam y aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, alrededor de las 7:45 p.m.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció que investigará el incidente aéreo.

De acuerdo a Delta, el personal médico asistió a los pasajeros y los heridos fueron trasladados a hospitales locales para su evaluación y tratamiento.

"La seguridad es nuestra prioridad en Delta, y nuestro equipo Deltacare trabaja directamente con los clientes para atender sus necesidades inmediatas", declaró la aerolínea.

El avión es un Airbus A330-900, indicó y no detalló cuántos pasajeros y tripulantes había a bordo.

Este tipo de aeronave tiene una capacidad máxima de 465 asientos, según el sitio web de Airbus.

Las lesiones graves debido a las turbulencias en vuelo son inusuales, pero los científicos dicen que pueden volverse más habituales a medida que el cambio climático altera la corriente en chorro.

