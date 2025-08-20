Hermanos Menéndez: lo que debes saber sobre el caso previo a las audiencias de libertad condicional

Suscríbete a nuestros canales

Tras más de 30 años de prisión, los hermanos Lyle y Erik Menéndez tendrán una oportunidad de libertad condicional esta semana.

Un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles redujo sus penas de cadena perpetua sin libertad condicional a 50 años.

Esta semana, los hermanos Menéndez se enfrentarán a audiencias de libertad condicional, primero el jueves y luego el viernes.

¿Por qué los hermanos Meléndez enfrentan una cadena perpetua en California?

El 20 de agosto de 1989, José y Kitty Menéndez, un adinerado ejecutivo de la industria del entretenimiento y su esposa, fueron brutalmente asesinados a tiros con escopetas en el salón de su mansión en Beverly Hills.

Inicialmente, sus hijos, Lyle (21 años) y Erik (18 años), llamaron a la policía y afirmaron que se trataba de un robo violento.

Durante los meses posteriores al crimen, los hermanos Menéndez gastaron grandes sumas de dinero de la herencia de sus padres, lo que despertó las sospechas de las autoridades.

La confesión que destapó el caso provino de Erik, quien se confesó a su psicólogo, Jerome Oziel, sobre los asesinatos. La amante del terapeuta, tras enterarse de la grabación de la confesión, llevó las cintas a la policía.

Lyle fue arrestado en marzo de 1990 y Erik se entregó poco después.

¿Por qué los hermanos Meléndez pueden optar a la libertad condicional?

Esta semana, los hermanos Menéndez se enfrentarán a audiencias de libertad condicional, primero el jueves y luego el viernes.

¿Cuándo son las audiencias de estos famosos hermanos en California?

Erik Menéndez se presentará ante la Junta de Audiencias de Libertad Condicional el 21 de agosto.

Por su parte, Lyle Menéndez tendrá su audiencia al día siguiente, el 22 de agosto.

Cabe mencionar que, por lo general, una audiencia dura entre dos y tres horas, aunque la duración puede variar en cada caso.

