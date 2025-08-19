Conoce qué es la legionelosis: la enfermedad que mata a cinco y enferma a más de 100 en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de salud informaron que una quinta persona murió a causa del brote de legionelosis en Harlem, que ha afectado a más de 100 individuos.

Aunque el número de casos ha aumentado lentamente durante la última semana, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York confirmó 108 casos hasta el lunes, con 14 hospitalizaciones.

El número total de casos incrementó en casi 10 desde el jueves anterior, cuando se registraron 99.

El brote, que comenzó el 26 de julio, se ha detectado en cinco códigos postales de Harlem (10027, 10030, 10035, 10037 y 10039) y sus comunidades vecinas.

El viernes, las autoridades sanitarias remediaron las 12 últimas torres de refrigeración que contenían la bacteria legionela.

Tenían la esperanza de que estas acciones evitaran más muertes, pero lo sucedido el lunes demostró que sus esfuerzos no fueron suficientes.

¿Qué es la legionelosis?

La enfermedad del legionario, también conocida como legionelosis, es un tipo de neumonía grave causada por la bacteria Legionella. Aunque la bacteria existe en la naturaleza, como en lagos y arroyos, se convierte en un riesgo para la salud cuando se reproduce en sistemas de agua artificiales y se dispersa en el aire a través de aerosoles.

¿Cómo se contrae?

Las personas se enferman al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada con la bacteria, no por beberla. La enfermedad no se transmite de persona a persona. Las fuentes comunes de infección incluyen:

Torres de refrigeración de sistemas de aire acondicionado.

Duchas y grifos de gran tamaño.

Fuentes decorativas y bañeras de hidromasaje.

¿Cuáles son los síntomas de la legionelosis?

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 10 días después de la exposición a la bacteria y son similares a los de otros tipos de neumonía. Entre ellos se encuentran:

Fiebre alta

Tos (que puede producir moco o incluso sangre)

Dificultad para respirar

Dolores musculares y de cabeza

Escalofríos

Síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea

Para diagnosticarla, los médicos pueden realizar pruebas como radiografías de tórax, análisis de orina y sangre, o pruebas en una muestra de esputo.

Torres de refrigeración con casos positivos de legionelosis en Harlem, Nueva York

La bacteria legionela se encontró en las torres de refrigeración de los siguientes lugares:

BRP Companies, Lafayette Development LLC: 2239 Adam Clayton Powell Jr Blvd, Manhattan, NY 10037

BVK: 215 W 125th St, Manhattan, NY 10027

Commonwealth Local Development: 301 West 124th St, Manhattan, NY 10035

CUNY – City College Marshak Science Building: 181 Convent Ave, Manhattan, NY 10031

Harlem Center Condo: 317 Lenox Ave, Manhattan, NY 10030

NYC Economic Development Corporation: 40 West 137th St, Manhattan, NY 10037

Clínica de Salud Sexual Central Harlem del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York: 2238 5th Ave, Manhattan, NY 10030

NYC Health + Hospitals/Harlem: 506 Lenox Ave, Manhattan, NY 10037

The New York Hotel Trades Council Centro de Salud Harlem: 133 Morningside Ave, Manhattan, NY 10027

Wharton Properties: 100 W 125th St, Manhattan, NY 10027 (tres de las ocho torres estaban contaminadas).

¿Cuál es el tratamiento para tratar esta enfermedad?

La enfermedad del legionario es tratable con antibióticos, y la mayoría de las personas se recuperan, aunque la enfermedad puede ser fatal, reseña Telemundo 47.

Las personas mayores, los fumadores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados o enfermedades pulmonares crónicas tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad.

