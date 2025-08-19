Huracán Erin pone a Carolina del Norte en alerta por tormenta tropical y marejada ciclónica: lo que se espera para hoy

Suscríbete a nuestros canales

El huracán Erin, una monstruosa tormenta de categoría 3, continúa su viaje por el Atlántico y se acerca a los Estados Unidos.

Aunque los expertos no esperan que toque tierra, el huracán ya ha alertado a millones de personas en toda la Costa Este, instándolas a prepararse para sus impactos.

Las bandas exteriores de esta enorme tormenta podrían golpear la costa de Carolina del Norte y provocar vientos con fuerza de tormenta tropical y fuertes lluvias mientras pasa por los Outer Banks.

Enfrentados al peligro, los funcionarios de algunas comunidades de Carolina del Norte han solicitado la evacuación de residentes y visitantes, y han declarado estados de emergencia locales en preparación para posibles impactos potencialmente mortales.

"El Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias está preparado y listo para responder a cualquier necesidad de nuestras comunidades locales esta semana", detalló Will Ray, Director de Gestión de Emergencias de Carolina del Norte.

"A medida que se esclarezcan los impactos previstos, planificaremos el preposicionamiento de los recursos necesarios para un despliegue rápido a lo largo de nuestra costa”, explicó en un comunicado.

“Mientras tanto, todos los visitantes y residentes de la costa deben seguir las instrucciones de los funcionarios locales de gestión de emergencias para garantizar su seguridad y la de sus familias ", agregó.

Evacuaciones y estados de emergencia en Carolina del Norte

Debido a que el pronóstico indica el potencial de vientos con fuerza de tormenta tropical, olas peligrosas de hasta 20 pies, inundaciones y fuertes corrientes de resaca, las autoridades en algunos condados de los Outer Banks anunciaron órdenes de evacuación este fin de semana.

Por ejemplo, el condado de Hyde declaró un estado de emergencia local para la isla de Ocracoke y ordenó la evacuación obligatoria de los visitantes el domingo por la noche y de los residentes el martes por la mañana.

De forma similar, el condado de Dare también declaró un estado de emergencia y ordenó a los visitantes y residentes evacuar la isla de Hatteras.

Las evacuaciones de visitantes comenzaron el lunes, y las de residentes, el martes por la mañana. La orden abarca las comunidades de Rodanthe, Waves, Salvo, Avon, Buxton, Frisco y Hatteras.

Una alerta de tormenta tropical y una alerta de marejada ciclónica se han emitido para los Outer Banks de Carolina del Norte debido al peligro.

La alerta de tormenta tropical se extiende desde Beaufort Inlet hasta Duck, Carolina del Norte, y también incluye el Pamlico Sound.

Aviso de marejada ciclónica en Carolina del Norte ante el paso del huracán Erin

Además de los vientos, un aviso de marejada ciclónica sigue vigente entre Cape Lookout y Duck.

La combinación del oleaje y la marea puede generar una peligrosa marejada de 2 a 4 pies que inundará áreas cercanas a la costa.

Mientras tanto, en Wrightsville Beach, los equipos de rescate ya han tenido mucho trabajo. Un portavoz informó a Fox Weather que el lunes realizaron casi 60 rescates acuáticos debido a las fuertes corrientes de resaca.

Por esta razón, la ciudad ha emitido una alerta y les pide a todos que se mantengan fuera del agua desde el martes hasta el viernes, ya que Erin se aproxima.

Al respecto, Sam Proffitt, director de Rescate Oceánico de Wrightsville Beach alertó que "este oleaje está produciendo fuertes corrientes de resaca que pueden crear condiciones de natación extremadamente peligrosas".

"La seguridad de nuestros bañistas es siempre nuestra máxima prioridad, e instamos a todos a seguir esta advertencia", agregó.

¿Cuál es la trayectoria actual del huracán Erin?

El huracán Erin tiene vientos máximos sostenidos de 115 mph con ráfagas aún más fuertes. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advierte que su fuerza podría fluctuar en los próximos días.

La semana pasada, el huracán se intensificó rápidamente, pasando de categoría 1 a categoría 5 con vientos de 160 mph en solo unas horas.

Aunque en ese momento era una tormenta pequeña y compacta, ahora ha crecido considerablemente.

"Erin es un huracán de gran magnitud y seguirá creciendo. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 128 kilómetros desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 330 kilómetros", informó el NHC.

El huracán Erin, actualmente a unas 750 millas al sur-sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, se desplaza hacia el noroeste a 7 mph.

El NHC predice que el huracán girará hacia el norte-noroeste este martes, aumentando su velocidad. Para el miércoles, continuará su rumbo hacia el norte y el jueves se moverá hacia el noreste.

Con esta trayectoria, el centro del huracán pasará al este de las Bahamas entre este martes y la noche del martes, para luego ubicarse sobre el Atlántico occidental entre la costa este de los Estados Unidos y las Bermudas el miércoles y jueves.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube