Carolina del Norte declara estado de emergencia por el huracán Erin y ordena evacuaciones: esto es lo que se espera para hoy

En la temporada de huracanes del Atlántico de 2025, el huracán Erin se fortaleció rápidamente hasta alcanzar la categoría 4 y se convirtió en una tormenta extremadamente peligrosa.

A medida que avanzaba por el Atlántico, los funcionarios de Carolina del Norte emitieron estados de emergencia locales y obligaron a residentes y visitantes a evacuar algunas áreas.

El huracán Erin, la primera tormenta importante de la temporada, se convirtió en un huracán histórico.

Durante el fin de semana, la poderosa tormenta se intensificó rápidamente, pasando de la categoría 1 a una catastrófica categoría 5 con vientos de 257 km/h en cuestión de horas.

Las bandas de lluvia del huracán Erin ya están afectando el sureste de Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, donde las alertas de tormenta tropical continúan activas.

El lunes por la mañana, los expertos también emitieron una alerta para el centro de Bahamas.

Aunque la tormenta probablemente se mantendrá alejada de los Estados Unidos, los funcionarios advierten que habrá corrientes de resaca y oleajes peligrosos en las playas a lo largo de toda la costa este, desde Florida hasta Nueva Inglaterra, durante el resto de la semana.

Estado de emergencia en Carolina del Norte

Las autoridades del condado de Dare, Carolina del Norte, declararon un estado de emergencia y emitieron una evacuación obligatoria para la isla Hatteras el domingo. La orden incluyó a las aldeas de Rodanthe, Waves, Salvo, Avon, Buxton, Frisco y Hatteras.

"Es hora de asegurar la propiedad, ultimar los planes y evacuar con las pertenencias", alertaron las autoridades en una publicación de Facebook.

"Por favor, sigan las instrucciones de las autoridades y los administradores de la propiedad", agregaron.

En el condado de Hyde, la Junta de Comisionados decretó el estado de emergencia para la isla de Ocracoke, ante la amenaza de inundaciones causadas por el huracán Erin.

La medida incluyó una orden de evacuación obligatoria para los visitantes, que debían salir a partir del domingo a las 8 p. m. Por su parte, los residentes tenían como plazo el martes a las 6 a. m. para evacuar.

En un comunicado, las autoridades explicaron que, "si bien se espera que el huracán Erin se mantenga alejado de nuestra costa, el sistema continuará aumentando de tamaño y se pronostica que traerá impactos potencialmente mortales a la costa de Ocracoke y dejará la autopista 12 intransitable”.

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Newport/Morehead City emitió un aviso de oleaje fuerte y una alerta de inundaciones costeras debido al inminente impacto del huracán Erin.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que se esperan olas de 7 a 12 pies y es probable que ocurran "inundaciones costeras significativas" por encima del nivel del suelo en zonas bajas y vías fluviales cercanas a la costa.

¿Qué se espera para este lunes con el paso del huracán Erin?

Según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el huracán Erin ahora tiene vientos máximos sostenidos de 130 mph, lo que lo convierte en un huracán de categoría 4 en la escala de vientos Saffir-Simpson.

El NHC informó que el huracán se fortalecerá aún más el lunes, reporta Fox Weather.

El NHC advierte que Erin seguirá siendo una tormenta peligrosa

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) escribió que, aunque el huracán Erin se debilitará un poco a partir del lunes por la noche, seguirá siendo una tormenta grande y peligrosa hasta mediados de la semana.

El NHC informó que los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 80 millas desde el centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan hasta 230 millas.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Erin?

El huracán Erin se encuentra a más de 900 millas al sur-sureste de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, y se mueve hacia el noroeste a 13 mph.

Según el NHC, el huracán cambiará su rumbo gradualmente hacia el norte entre el lunes y el martes.

Se espera que su centro pase al este del sureste de las Bahamas este lunes y que a mediados de semana se mueva entre la costa este de Estados Unidos y Bermudas.

Las bandas externas del huracán Erin causarán fuertes lluvias en algunas zonas de La Española hasta el lunes y en las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas hasta el martes.

Se esperan lluvias adicionales de 2 a 4 pulgadas, y algunas áreas podrían recibir hasta 6 pulgadas.

