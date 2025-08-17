Incendios forestales en España y Portugal: conozca cuántas hectáreas de terreno se han consumido

Suscríbete a nuestros canales

En España y Portugal se han registrado recientemente incendios forestales, donde según reportes se han desplegado miles de hombres para contrarrestar el fuego y se han evacuado ciudades, mientras la ola de calor sigue asolando la Península Ibérica.

Los informes arrojan que en España los incendios han quemado más de 115 mil hectáreas de terreno.

Más de 50 mil se han consumida solo en Galicia, la mayoría de ellas en la provincia de Orense, que es la más afectada hasta el momento.

Mientras que en Portugal se han quemado 139 mil hectáreas.

Esto supone 17 veces más que en el mismo periodo de 2024. Casi la mitad de esta superficie se consumió en sólo dos días esta semana.

13 mil 600 miembros de fuerza de seguridad desplegados

Según el Ministerio del Interior español, se han desplegado más de 13.600 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado para luchar contra los incendios forestales.

Alrededor de 575 residentes de varios pueblos de Salamanca fueron evacuados debido a los incendios, informó una agencia de noticias local.

Las temperaturas seguirán siendo muy altas hasta el lunes. Podrían superar los 44ºC en algunas zonas afectadas, según la AEMET.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que "las próximas horas y días son críticos" y que el Gobierno aportará la ayuda necesaria para extinguir los incendios, incluidos 500 militares más.

Sánchez dijo que las operaciones en curso de los efectivos de emergencia eran "probablemente" la mayor movilización europea de protección civil de la historia.

También dijo que el Gobierno español propondría un pacto de Estado para adaptar el país al cambio climático.

Tres mil 200 bomberos movilizados en Portugal

En Portugal, más de tres mil 200 bomberos lucharon el domingo contra nueve grandes incendios.

La mayoría se concentraron en las localidades de Arganil y Sátão. Los incendios en Portugal han causado la muerte de al menos una persona, así como varios heridos.

Portugal continental se ha visto afectado por múltiples incendios forestales desde julio, sobre todo en las regiones Norte y Centro. Las altas temperaturas han llevado a declarar el estado de alerta, que sigue vigente.

