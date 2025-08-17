¡Caos en Air Canada! Esta la razón detrás de la nueva suspensión de vuelos

Suscríbete a nuestros canales

La situación se complica para Air Canada, la aerolínea que suspende sus vuelos una vez más.

En esta ocasión, cientos de vuelos se cancelan y miles de pasajeros quedan varados, informó Telemundo Dallas.

La medida de suspensión mantiene en caos a los viajeros con vuelos programados, quienes esperan noticias sobre la próxima fecha de reanudación.

Caos en la aerolínea Air Canada: por esta razón suspenden los vuelos

Según información del medio, el sindicato de auxiliares de vuelo desafía una orden del gobierno.

Las negociaciones fallan debido a las disputas sobre salarios y horarios. El sindicato afirma que sus miembros "permanecen en huelga".

Mientras tanto, los aeropuertos se llenan de pasajeros frustrados. La temporada alta de verano se ve afectada. El caos continúa y los viajeros no saben qué hacer.

La Junta Canadiense de Relaciones Industriales (CIRB) ordena a los auxiliares de vuelo que regresen a sus puestos.

La orden también pide que reanuden sus labores. Sin embargo, el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) rechazó la orden.

El sindicato califica la decisión de "inconstitucional". Exigen un "contrato justo y negociado" y dicen que sus miembros "permanecen en huelga". Esta decisión del sindicato obliga a la aerolínea a cancelar cientos de vuelos.

¿Cuándo retoma los vuelos Air Canada?

Air Canada recomienda a los clientes no ir a los aeropuertos si no tienen vuelos confirmados. La aerolínea ofrece soluciones.

Pone a disposición reembolsos, créditos o cambios de reserva en otras aerolíneas.

Sin embargo, los asientos en otras compañías son limitados. Los vuelos de Air Canada Express siguen con normalidad. Los pasajeros deben revisar el estado de sus vuelos, pero la situación es incierta.

La fecha estimada para reanudar sus operaciones es el lunes por la noche.

