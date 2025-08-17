Baja récord en consumo de alcohol en Estados Unidos: la Gallup revela la sorprendente razón

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de alcohol en Estados Unidos desciende a su punto más bajo en más de ocho décadas, según una encuesta de Gallup citada por la revista TIME.

Solo el 54% de los adultos afirma beber alcohol, cifra mínima desde que la consultora inició su monitoreo en 1939. Este cambio coincide con un aumento significativo en la percepción de que incluso el consumo moderado implica riesgos para la salud.

Actualmente, el 53% considera que tomar una o dos copas diarias es perjudicial, frente al 25% que sostenía lo mismo entre 2001 y 2011.

Además, los datos revelan que la frecuencia de consumo también ha disminuido: solo el 24% de los encuestados bebió en las últimas 24 horas, y el 40% no lo había hecho en más de una semana, el mayor porcentaje en más de 20 años.

La caída es reciente, pasando del 62% en 2023 al 58% en 2024 y, finalmente, al 54% actual.

Factores detrás de la caída

Expertos atribuyen este cambio a la difusión de investigaciones que alertan sobre los daños del alcohol, incluso en dosis bajas.

La OMS advirtió en 2023 que no existe un nivel seguro de consumo, y autoridades sanitarias de EE.UU. han propuesto incluir advertencias en las etiquetas sobre su vínculo con el cáncer.

La profesora Ellen Burnham, de la Universidad de Colorado, considera que, además de la preocupación por la salud, factores como la reducción del ingreso disponible o problemas médicos previos pueden desincentivar el consumo.

Gallup descarta que el fenómeno se deba a un reemplazo por marihuana, cuyo uso se mantiene estable.

Diferencias generacionales y perspectivas

Las cifras muestran que el cambio se acentúa entre los jóvenes: el 59% de ellos bebía en 2023, pero solo el 50% lo hace en 2025.

En adultos mayores y de mediana edad también se registra una disminución, influida por un cambio en el discurso médico que antes atribuía beneficios al consumo moderado.

Aunque el impacto a largo plazo en la salud pública aún es incierto, especialistas coinciden en que los mensajes preventivos están llegando a más personas y podrían seguir modificando hábitos de riesgo en la población estadounidense.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube