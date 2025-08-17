Alerta FDA: sepa qué productos populares piden evitar en Estados Unidos y por qué

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) un importante organismo se mantiene evaluando los diferentes productos de consumo que puedan afectar la salud de las personas, en esta oportunidad han realizado una alerta sobre un importante artículo de uso diario.

Estamos hablando de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la cual emitió una advertencia reciente en la que solicita a los consumidores abstenerse de usar ciertos productos que no han sido aprobados.

Se trata de protectores solares en formatos mousse, espuma y batido, como lo reseña el portal de Infobae.

Resulta que, estos productos no cumplen con la normativa actual para su comercialización, al no estar aprobados por la agencia como formas seguras y eficaces de protección solar.

Debe saber que, aunque la FDA considera estos productos como medicamentos de venta libre, pero no reconoce la seguridad ni la eficacia de sus presentaciones en espuma, mousse o batido.

Señalan que los productos elaborados fuera de las formas permitidas no pueden considerarse seguros hasta que no pasen por el proceso necesario de revisión y autorización.

Lo que debe saber sobre la regularización de protectores solares

Las normas de la FDA establecen que los formatos de aceites, lociones, cremas, geles, mantecas, pastas, pomadas y barras son los únicos categorizados como “seguros y efectivos”.

Pero, no ha autorizado la distribución de protectores solares en espuma, mousse ni batido.

El organismo enfatizó que los productos examinados se promocionan y etiquetan como medicamentos de venta libre, sin haber pasado por la revisión correspondiente para avalar la seguridad y el nivel de protección solar aportados en esos formatos.

La FDA subraya la importancia de mantener la oferta de productos realmente eficaces, asegurando a los consumidores que las normas vigentes buscan garantizar protección efectiva contra los daños por exposición a la radiación ultravioleta.

Explicó que “vender medicamentos mal etiquetados constituye una ilegalidad”.

Acciones de la FDA

Para comercializar prototipos en estos formatos, las compañías tendrían que someter una nueva solicitud ante el organismo y esperar la respectiva aprobación.

La notificación fue dirigida a varias empresas estadounidenses, incluida Supergoop, que comercializan protectores solares en esas modalidades.

El organismo indicó que este tipo de protectores solares se encuentra “mal etiquetado”, al incumplir los requisitos regulatorios vigentes para productos de protección solar en EEUU, lo que representa una infracción según la ley federal.

La FDA otorgó un plazo de 15 días (que ya ha empezado a correr) a las empresas señaladas, para que presenten acciones correctivas respecto a los productos señalados y adecuen su comercialización a la regulación actual, según Fox Business.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube