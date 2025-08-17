Los autos eléctricos más baratos de 2025 en Estados Unidos: precios y modelos que sí valen la pena

En un contexto de incentivos que están por expirar y aranceles que amenazan con encarecer los vehículos, los autos eléctricos y los híbridos enchufables accesibles son cada vez más escasos.
Aun así, el mercado ofrece algunas alternativas por debajo de los $35,000, precio que resulta atractivo para quienes están en la búsqueda de un auto nuevo, reseña Los Ángeles Times.
A continuación, algunos de los autos eléctricos o híbridos más baratos en Estados Unidos:
Nissan Leaf 2025 – Precio: $28,140. SUV compacto de cuatro puertas, autonomía de 212 millas, conducción silenciosa y cómoda. Inconvenientes: puerto de carga CHAdeMO poco compatible, limitada capacidad de almacenamiento.
Hyundai Kona Eléctrico 2025 – Precio: $32,975. SUV con autonomía de 420 km, carga rápida del 10% al 80% en 43 minutos. Puntos débiles: manejo “poco brillante” según Edmunds.
Chevrolet Equinox EV 2025 – Precio: $33,600. Autonomía de 512 km, más de 15 funciones de seguridad. Calificación alta en autonomía y eficiencia (10/10 en Edmunds).
Toyota Prius Híbrido Enchufable 2025 – Precio: $33,375. Autonomía eléctrica de 71 km antes de pasar a gasolina, 220 hp, acelera de 0 a 100 km/h en menos de 7 segundos.
Kia Niro Híbrido Enchufable 2025 – Precio: $34,490. Autonomía eléctrica de 53 km, diseño interior elegante, consumo eficiente, sin tracción total.
Otros modelos relevantes:
Nissan Ariya – SUV eléctrico, autonomía de 465 km, precio inicial de $39,000.
Chevrolet Blazer EV – Uno de los más vendidos en 2025 (sin precio en la nota).
BYD Seagull – No disponible en EE. UU., precio inferior a $8,000.
Camioneta eléctrica Ford – Prevista para 2027, precio estimado: $30,000.
Vehículo eléctrico básico de Slate Auto – En desarrollo, precio proyectado: $20,000-$30,000, lanzamiento en 2026.
Tesla Model Y simplificado – En preparación, sin precio confirmado.
Según expertos, el precio promedio de un vehículo eléctrico nuevo en EE. UU. es de $56,910, muy por encima de los modelos más asequibles listados, lo que convierte a estas opciones en alternativas valiosas para quienes buscan un cambio sin gastar de más.
