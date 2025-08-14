¿Compraste un auto? Conoce los precios y requisitos obligatorios del DMV en California para el cambio de titulación

Suscríbete a nuestros canales

En el estado de California, cuando compras o vendes un auto, un paso clave es transferir el título.

Este documento certifica quién es el dueño legal del vehículo, y es un trámite necesario para asegurar que el nuevo propietario figure en los registros oficiales, según el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Los requisitos básicos incluyen llenar el formulario de cambio de título, presentar la firma del vendedor y del comprador, y en algunos casos, pagar impuestos adicionales.

La tarifa por este servicio es fija y se suma a otros costos asociados con la venta.

¿Cuánto cuesta el cambio de títulación en California?

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) publicó en su web una lista de tarifas para un nuevo título.

El precio normal para transferir un título de auto es de $15. Sin embargo, en algunas transacciones se suman $25 si también se traspasa el certificado de la prueba de emisiones, llamada "prueba de smog".

Esta prueba es obligatoria para casi todos los autos usados, y si el certificado aún es válido, el nuevo dueño no necesita hacer otra.

En su página web también hay una lista completa de precios para casos especiales, según las siguientes características:

Tipo de vehículo (auto, camioneta, moto, etc.).

El precio de compra o el valor que declaras.

La fecha de compra o la fecha en que el vehículo entra a California.

Tu ciudad y condado de residencia.

La ubicación de la empresa, si el auto pertenece a una.

El peso del vehículo y el número de ejes.

Si el vehículo tiene placas especiales.

Multas de estacionamiento sin pagar o sanciones por no pagar peajes.

¿Qué otras tarifas se deben pagar para este trámite ante el DMV?

En la mayoría de los casos, quien transfiere el título debe pagar varios costos además de la tarifa básica. Entre ellos:

Tarifa de inscripción.

Tarifa de la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

Tarifa de licencia del vehículo.

Tarifa de mejora del transporte.

Tarifa del condado o distrito.

Proceso para realizar el cambio de titularidad en el DMV

Para completar la transferencia de dueño, el DMV pide documentos que respalden la venta.

El título original del vehículo

Una factura de venta que demuestre el acuerdo entre las partes.

A veces, si la inspección de smog es válida, el vendedor puede pasar el resultado al comprador. Así, el comprador no necesita pagar una nueva inspección.

Con el título y la factura de venta, el nuevo dueño va a una oficina del DMV para pedir el cambio de título. Si el vehículo necesita un nuevo registro, también debe presentar el certificado de inspección de emisiones para recibir las placas a su nombre.

Puedes hacer el trámite en persona, con cita previa, o por correo en algunos casos. Los compradores tienen diez días después de la compra del vehículo para transferir la propiedad.

Los vendedores tienen cinco días después de la venta para informar el traspaso al DMV.

