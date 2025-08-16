Buenas noticias para niños migrantes en EEUU: conoce los alcances de una esperada sentencia judicial

Suscríbete a nuestros canales

Se ha dado a conocer que un juez federal emitió su fallo sobre la solicitud del gobierno del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de poner fin a una política vigente que ofrece cierta protección a niños inmigrantes.

Resulta que, la jueza federal de distrito Dolly Gee, en Los Ángeles, California, decidió denegar el intento del gobierno federal de rescindir el Acuerdo de Flores, como lo reseña el portal de AP.

El Acuerdo de Flores original ha establecido, durante casi tres décadas, estándares para la detención, el tratamiento y la liberación de menores inmigrantes bajo custodia federal.

Uno de sus puntos clave es que los niños y sus padres no deben ser detenidos por más de 20 días en centros que no estén autorizados por el estado para el cuidado de menores.

¿Cuál era el objetivo de Trump?

Debe saber que esta no es la primera vez, durante la primera administración de Trump, en 2019, también se intentó llevar a cabo la misma maniobra.

En ese momento se publicó una nueva regulación, con el objetivo de anular el acuerdo original.

Esta nueva regla habría permitido:

Detener a familias y niños de manera indefinida, eliminando el límite de 20 días.

Mantener a los menores en instalaciones sin licencia estatal para el cuidado de niños.

No se materializó porque fue bloqueada por una jueza federal, que sostuvo que la regla propuesta iba en contra del espíritu y los términos del acuerdo de 1997.

Esta vez, en 2025, el gobierno argumentó que hicieron cambios sustanciales desde que se formalizó el acuerdo en 1997, creando estándares y políticas que rigen la custodia de niños inmigrantes que se ajustan a la legislación y al acuerdo.

Los abogados que representan al gobierno federal dijeron a la corte que el acuerdo se interpone en sus esfuerzos por ampliar el espacio de detención para las familias.

Se ha revelado que, en mayo, CBP retuvo a 46 niños durante más de una semana, incluidos seis niños retenidos durante más de dos semanas y cuatro niños retenidos durante 19 días.

En marzo y abril, CPB informó que tuvo 213 niños bajo custodia durante más de 72 horas.

Eso incluyó a 14 niños, incluidos niños pequeños, que fueron retenidos durante más de 20 días en abril.

Sobre el fallo emitido por Gee

"No hay nada nuevo bajo el sol con respecto a los hechos o la ley. Por lo tanto, el Tribunal podría denegar la moción de los demandados solo sobre esa base", escribió Gee haciendo referencia a la apelación del gobierno a una ley que creían que impedía que el tribunal hiciera cumplir el acuerdo.

Aunque reconoció que el gobierno mejoró algunas condiciones de confinamiento, indicó que no tiene sentido sugerir que el acuerdo debería abandonarse porque se han logrado algunos avances previstos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube