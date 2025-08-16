Esta es la lista de tiendas Kroger que cierran este mes en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Kroger, una de las empresas de supermercados más grandes de Estados Unidos (EEUU), recientemente anunció que llevarían a cabo una serie de cierres parciales en varios estados, le contamos cuáles han bajado sus santamarías en el mes de agosto.

Recordemos que la reconocida cadena de supermercados, con más de 2700 sucursales en 35 estados, anunció en junio que cerraría 60 tiendas en todo el país, durante el próximo año y medio.

Esta es una forma de reconfiguración que está aplicando Kroger para deshacerse de las tiendas con menores clientes, que generan pérdidas, y optimizar sus servicios en las sedes que tengan mayor demanda y ganancias.

Aunque Kroger no ha publicado una lista completa, pero sindicatos y tiendas locales han registrado clausuras en varios estados.

Los cierres incluyen sucursales regulares de Kroger junto con otras cadenas que posee la compañía, como Mariano's, Jay C, Harris Teeter y Pick 'n Save.

Cierres programados en agosto

Clausura próxima:

En Illinois

Mariano's: 2323 Capital Dr., Northbrook, Illinois; cierre el 22 de agosto (según NBC 5 Chicago)

En Virginia

1904 Emmett Street, Charlottesville, Virginia; cierre el 22 de agosto (según UFCW Local 400)

En Virginia Occidental

2908 State St., Gassaway, Virginia Occidental; fecha límite: 22 de agosto (según UFCW Local 400)

Se han reportado cierres en:

En Indiana

4526 W. Western Ave., South Bend – Cerrado a principios de agosto

901 Johnson St., Elkhart – Cerrado a principios de agosto

En Illinois

3311 N. Sterling Ave., Peoria – Cerrado (alrededor del) 2 de agosto

Mariano's, 450 W Half Day Rd., Buffalo Grove – Cerrado el 8 de agosto

Mariano's: 144 S Gary Ave., Bloomingdale, Illinois; cierra el 15 de agosto (según NBC 5 Chicago)

En Georgia

11877 Douglas Road, Alpharetta, Georgia; cierre el 16 de agosto (según Fox 5 Atlanta y Atlanta News First)

