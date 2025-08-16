Trucos para comprar con descuentos en Estados Unidos: alimentos, tecnología, ropa y más

Suscríbete a nuestros canales

Obtener descuentos en Estados Unidos es más que una simple cuestión de suerte; es una estrategia que requiere saber dónde y cuándo buscar.

Desde comestibles hasta la última tecnología, las oportunidades de ahorro están en todas partes.

Conocer los momentos clave de ventas, las tiendas adecuadas y las herramientas digitales te permitirá maximizar tu presupuesto.

¿Cómo conseguir descuentos en alimenots, ropa, teconología y maquillaje?

Alimentos

Cupones y aplicaciones: La forma más común de ahorrar en alimentos es usando cupones. Muchos supermercados tienen programas de lealtad y aplicaciones móviles que ofrecen cupones digitales y recompensas. También existen aplicaciones como Ibotta y Checkout 51 que ofrecen reembolsos en efectivo por la compra de productos específicos.

Marcas propias de la tienda: Las marcas de los supermercados (conocidas como "store brands" o "generic brands") suelen ser significativamente más baratas que las marcas nacionales y a menudo ofrecen una calidad similar.

Tiendas de venta al por mayor: Tiendas como Costco o Sam's Club venden productos a granel a precios más bajos por unidad. Si tienes una familia grande o consumes mucho de un solo producto, la membresía podría valer la pena.

Comprar de temporada: Los productos agrícolas que están en temporada son más abundantes y, por lo tanto, más económicos.

Ropa

Tiendas de descuento y outlets: TJ Maxx, Marshalls y Ross Dress for Less son destinos populares para encontrar ropa de marca con grandes descuentos. Sus inventarios cambian constantemente, por lo que es como una "caza del tesoro". Los centros comerciales outlets, como los Premium Outlets, también ofrecen precios reducidos en tiendas de marca directamente.

Rebajas de temporada y festivas: Las mejores ofertas se encuentran durante las grandes rebajas de fin de temporada y los días festivos.

Black Friday y Cyber Monday: (finales de noviembre) son las ventas más grandes del año, con descuentos masivos en casi todo.

(finales de noviembre) son las ventas más grandes del año, con descuentos masivos en casi todo. After-Christmas Sales: (después del 26 de diciembre) son ideales para liquidar el inventario de invierno.

(después del 26 de diciembre) son ideales para liquidar el inventario de invierno. Día de los Presidentes: (tercer lunes de febrero) es un buen momento para comprar ropa de invierno.

(tercer lunes de febrero) es un buen momento para comprar ropa de invierno. Día de la Independencia: (4 de julio) ofrece buenas ofertas de verano.

(4 de julio) ofrece buenas ofertas de verano. Rebajas de fin de verano y fin de invierno: Son momentos clave para encontrar liquidaciones de temporada.

Programas de lealtad: Suscribirte a los programas de lealtad de tus tiendas favoritas te dará acceso a ofertas exclusivas, cupones y recompensas por tus compras.

Tecnología

Días de grandes ventas: El Black Friday y el Cyber Monday son las fechas más importantes para comprar tecnología, con descuentos significativos en televisores, laptops, smartphones y otros electrónicos. El Amazon Prime Day (en julio) es otra fecha importante para encontrar ofertas exclusivas en la plataforma de Amazon.

Tiendas de descuento: Tiendas como Best Buy o Walmart tienen secciones de "clearance" o liquidación, donde venden productos descontinuados o de exhibición a precios más bajos.

Sitios web especializados: Sitios como Newegg se centran en productos electrónicos y a menudo tienen ofertas especiales. También puedes encontrar descuentos en la sección de "outlet" de las páginas web de fabricantes como Dell o HP.

Reacondicionados ("Refurbished"): Comprar productos reacondicionados de marcas de confianza (como Apple Certified Refurbished o Best Buy Outlet) te permite obtener dispositivos de alta calidad a un precio reducido. Estos productos han sido revisados y certificados para funcionar como nuevos, y a menudo vienen con una garantía.

Maquillaje

Tiendas de belleza con programas de lealtad: Sephora (Beauty Insider) y Ulta Beauty (Ultamate Rewards) tienen programas de lealtad que te permiten acumular puntos por tus compras y canjearlos por productos o descuentos. También suelen enviar cupones y ofertas personalizadas a sus miembros.

Secciones de liquidación: Al igual que en las tiendas de ropa, las tiendas de maquillaje siempre tienen una sección de "sale" (rebajas) con productos que están siendo descontinuados o que pertenecen a colecciones anteriores.

Comprar directamente de la marca: Muchas marcas de maquillaje, especialmente las que son más accesibles, como e.l.f. Cosmetics, ofrecen descuentos y promociones en sus propios sitios web.

Tiendas departamentales: En tiendas como Nordstrom o Macy's, que tienen mostradores de marcas de lujo, puedes encontrar ofertas durante sus grandes ventas anuales, como la "Anniversary Sale" de Nordstrom.

Sitios web de descuento: Existen sitios web como Buy Me Beauty que venden maquillaje de marca descontinuado a precios muy bajos.

