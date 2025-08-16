Empleo para recepcionista en Miami: pagan hasta $18 por hora si cumples con estos requisitos

Si vive en Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), y se encuentra en la búsqueda de empleo, la siguiente propuesta laboral puede ser adecuada para usted, conozca cuáles son los requisitos.
En esta oportunidad el empleador es PROMD PRACTICE MANAGEMENT INC es una empresa de gestión del ciclo de ingresos médicos (Revenue Cycle Management - RCM).
Es decir, actúa como un socio estratégico para los profesionales de la salud, encargándose de la compleja y a menudo tediosa tarea de la administración financiera para optimizar los ingresos del consultorio.
La vacante de empleo fue publicada por el portal especializado de empleos Ideed.
Sobre la propuesta de empleo disponible
En PROMD PRACTICE MANAGEMENT están en la búsqueda de un/a “Front Desk Receptionist”, o una “Recepcionista”.
Se trata de un puesto a tiempo completo para laborar en Hialeah, FL 33156.
Entre sus responsabilidades destacan:
- Saludar y registrar a los pacientes.
- Así como la de programar y confirmar citas
- Contestar teléfonos y enrutar llamadas de manera adecuada
- Verificar el seguro y cobrar los copagos
- Mantener un área de recepción limpia y organizada
Requisito + Salario y beneficios
Los postulantes deben cumplir con los siguientes requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia en un puesto de recepción de consultorio médico
- Fuertes habilidades de comunicación y servicio al cliente Fluidez en inglés (el español es una ventaja).
- Dominio del uso de sistemas de registros médicos electrónicos (EMR).
- Capacidad para realizar múltiples tareas en un entorno acelerado
La empresa ofrece un salario que desde los $17 a los $18 por hora.
Con los siguientes beneficios:
- Igualación 401(k)
- Salario competitivo
- Seguro dental
- Seguro de enfermedad
- Tiempo libre remunerado
- Oportunidades de avance profesional
Si considera que este empleo se ajusta a usted, puede postularse en el siguiente enlace: Recepcionista - Pinecrest, FL 33156 - Indeed.com
