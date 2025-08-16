El misterio de Dorothy Arnold: fue vista por última vez en la Quinta Avenida de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El 12 de diciembre de 1910, la joven de 25 años Dorothy Harriet Camille Arnold desapareció sin dejar rastro en la ciudad de Nueva York.

Proveniente de una adinerada y prominente familia, la desaparición de Dorothy se convirtió rápidamente en un enigma que cautivó a la prensa y al público.

La heredera, aspirante a escritora, había planeado encontrarse con un amigo para almorzar, pero nunca llegó a su cita.

La última persona que la vio fue una conocida que afirmó haberla visto caminando por la Quinta Avenida después de comprar chocolates.

La familia de Dorothy Arnold decidió esconder su desaparición en Nueva York

Tras su desaparición, su familia, buscando evitar un escándalo público, manejó la investigación en secreto durante varias semanas.

Su padre, Francis R. Arnold, un importador de perfumes, contrató a detectives privados para que la buscaran en secreto.

Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano. La familia se opuso a notificar a la policía de Nueva York, creyendo que Dorothy regresaría.

La noticia se hizo pública sólo cinco semanas después de su desaparición, lo que dificultó enormemente la investigación policial.

Los detectives de la policía exploraron la teoría de que Dorothy había huido con un hombre mayor con el que mantenía correspondencia, pero no se encontró ninguna evidencia que lo confirmara, reseña People.

¿Qué teorías giran alrededor de este caso, aún sin resolver?

El caso generó numerosas teorías, desde un secuestro y asesinato hasta una fuga voluntaria para escapar de su familia conservadora y de sus expectativas sociales.

Algunos testigos afirmaron haberla visto, o a alguien parecido a ella, en lugares tan diversos como San Francisco o Italia, pero estas pistas nunca llevaron a nada concluyente.

La familia Arnold insistió en que Dorothy estaba viva, incluso después de que su padre gastara grandes sumas de dinero en la búsqueda. A pesar de los esfuerzos, Dorothy Arnold jamás fue encontrada.

Su caso, destaca Infobae, sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la historia de Nueva York y se considera la desaparición de una persona sin resolver más antigua de la ciudad.

