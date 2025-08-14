Illinois frena uso de la IA en la salud: este es el recurso tecnológico que será ilegal en terapias psicológicas

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Illinois se convirtió en el primero del Medio Oeste estadounidense en aprobar una ley que prohíbe expresamente la utilización de inteligencia artificial en la práctica de la psicoterapia.

La normativa impide que terapeutas con licencia recurran a sistemas de IA para tomar decisiones clínicas o comunicarse con pacientes, aunque sí permite su uso en funciones administrativas que no involucren tratamiento directo, reseña Infobae.

La medida, anunciada a mediados de agosto, se suma a regulaciones similares en Nevada y Utah, donde se limita la IA en salud mental, aunque sin llegar a prohibirla completamente.

Las autoridades estatales, lideradas por Mario Treto Jr., secretario del Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois (IDFPR), explicaron que las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 10.000 dólares por violación.

La ley también prohíbe publicitar chatbots como sustitutos de la terapia tradicional.

Preocupación en expertos

El aumento del uso de IA en apoyo psicológico ha generado preocupación entre expertos. Cada vez más personas buscan ayuda en aplicaciones que simulan la interacción con terapeutas o consejeros, disponibles 24/7.

Sin embargo, estudios recientes de la Universidad de Stanford y la Universidad de California en Berkeley evidenciaron riesgos, incluyendo respuestas inapropiadas en situaciones de crisis o la recomendación de conductas perjudiciales.

Especialistas como Vaile Wright, directora sénior de la Asociación Americana de Psicología, advierten que los bots no pueden reemplazar la intervención humana, que valida emociones, corrige pensamientos y guía conductas saludables.

Otros estados se quieren sumar

A nivel nacional, otros estados evalúan regulaciones similares: California estudia un grupo de trabajo, Nueva Jersey busca prohibir la publicidad de sistemas como profesionales, y Pensilvania plantea exigir consentimiento parental para menores.

La industria tecnológica sostiene que la IA puede complementar la atención humana, especialmente en áreas con escasez de profesionales, pero los expertos insisten en que la autonomía algorítmica y la privacidad de datos presentan riesgos que requieren control regulatorio.

Illinois marca así un precedente en la limitación del uso de inteligencia artificial en terapias de salud mental, priorizando la seguridad y la ética en un área sensible y en crecimiento.

