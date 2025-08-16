Estafas con beneficios SNAP: proteja sus fondos con estos consejos

Suscríbete a nuestros canales

Los beneficiarios de SNAP, en Estados Unidos (EEUU), tienen que estar alertas ante un esquema de estafas que está atentando contra los recursos allí asignados.

Recordemos que, el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), antes conocido como "cupones de alimentos", es un programa federal que ayuda a las personas de bajos ingresos y a las familias a comprar alimentos nutritivos.

Sin embargo, actualmente hay quienes se están aprovechando de este grupo de personas con el objetivo de robar su dinero.

De hecho, en los últimos meses se ha reportado un incremento alarmante en el robo de beneficios a través de tarjetas EBT, dejando a muchas familias sin acceso a alimentos básicos.

Sobre la estafa

Resulta que los estafadores han encontrado formas de clonar tarjetas EBT y robar los fondos antes de que los beneficiarios puedan usarlos.

Este tipo de fraude se ha detectado en estados como California, Texas, Florida y New York, entre otros.

A este tipo de estafa se le conoce como "skimming”, ya que los criminales instalan dispositivos ilegales llamados "skimmers" en los lectores de tarjetas de tiendas, supermercados o cajeros automáticos.

Estos dispositivos roban la información de la banda magnética de la tarjeta EBT y, a menudo, también capturan el PIN (número de identificación personal) a través de una cámara minúscula o un teclado falso.

Una vez que tienen la información, crean una tarjeta falsa o "clonada" y retiran los beneficios de la cuenta de la víctima, a veces tan pronto como el dinero es depositado.

Esto deja a las familias sin fondos para comprar alimentos.

A diferencia de las tarjetas de crédito o débito, los beneficios de SNAP robados después del 20 de diciembre de 2024, no están garantizados para ser reemplazados con fondos federales.

Recomendaciones para prevenirla

Protege tu PIN: Cubre el teclado con tu mano cuando ingreses tu PIN.

Los delincuentes a menudo usan cámaras ocultas para grabar el PIN. Nunca, bajo ninguna circunstancia, compartas tu PIN con nadie.

Cambia tu PIN con frecuencia: Cámbiate el PIN al menos una vez al mes, preferiblemente el día antes de que tus beneficios sean depositados en la tarjeta.

Inspecciona el lector de tarjetas: Antes de deslizar tu tarjeta, revisa el lector. Busca algo que parezca suelto, dañado, fuera de lugar o inusual.

Si la cubierta del teclado no está bien alineada, podría ser un dispositivo falso. Si tienes dudas, no uses esa máquina y notifica al gerente de la tienda.

Revisa tu cuenta con regularidad: Revisa el saldo de tu cuenta EBT y el historial de transacciones con frecuencia.

Puedes hacerlo a través de la aplicación de tu estado, el portal en línea o llamando al número de servicio al cliente que se encuentra en el reverso de tu tarjeta.

Si ves transacciones que no reconoces, reporta el fraude de inmediato.

Esto debes hacer si has sido víctima

Las agencias estatales recomiendan actuar rápidamente, y lo que debe hacer es lo siguiente:

Reportar el robo a la oficina local de SNAP o al número de atención de tu estado.

Solicitar una nueva tarjeta EBT para evitar futuros fraudes.

Documentar las transacciones sospechosas y guardar cualquier evidencia.

Consultar si tu estado ofrece reembolso de beneficios robados. Algunos estados ya han implementado políticas de reposición.

