Asistencia por desastre en Estados Unidos: guía clave para afectados por las lluvias en Texas

Las recientes inundaciones en Texas, que dejaron más de 135 muertos y destruyeron viviendas, pusieron de relieve la importancia de la asistencia por desastre en Estados Unidos y quiénes son elegibles para recibirla.

Las familias afectadas, incluidas muchas con inmigrantes indocumentados, enfrentan ahora no solo la pérdida de sus hogares, sino también la incertidumbre sobre cómo acceder a la ayuda federal, destaca el medio AS.

Según la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), la elegibilidad para asistencia monetaria y servicios de emergencia depende del estatus migratorio y la ciudadanía.

Quiénes son elegibles

Los ciudadanos estadounidenses y ciertos extranjeros que cumplen requisitos específicos pueden recibir ayuda directa.

Entre los extranjeros elegibles se encuentran los residentes permanentes legales (poseedores de Green Card), refugiados, personas a quienes se les concede asilo, aquellos cuyo estatus de deportación está en suspenso, extranjeros con estatus humanitario y ciertas víctimas de delitos graves.

No obstante, FEMA aclara que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a asistencia no monetaria en casos de desastre mayor.

Los servicios

Esto incluye servicios críticos como atención médica, alojamiento temporal, alimentos, agua y apoyo psicológico. También pueden acceder a gestión de casos de desastre, asistencia legal y programas de nutrición suplementaria.

En Texas, el miedo a buscar ayuda por parte de las autoridades ha afectado especialmente a familias indocumentadas, que temen posibles detenciones o consecuencias legales.

Por ello, es crucial que los afectados conozcan que la asistencia no monetaria está disponible para todos los sobrevivientes de desastres naturales, sin importar su ciudadanía, y que buscar apoyo inmediato puede salvar vidas y mitigar pérdidas materiales.

Las inundaciones en julio dejaron a familias como la de Rosalinda en una situación crítica, perdiendo sus hogares y pertenencias.

Acceder a servicios de emergencia y apoyo psicológico puede marcar la diferencia, y conocer los criterios de elegibilidad es el primer paso para recibir ayuda de FEMA y otras agencias estatales y locales.

