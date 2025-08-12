Mujer de Texas demanda a marine por provocarle aborto con pastillas en su bebida: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

En Texas, una mujer está demandando a un infante de marina de Estados Unidos por echarle casi una docena de pastillas abortivas en su bebida, con lo cual mató a su hijo nonato, después que ella rechazó varias solicitudes de “deshacerse de él”, según dice la demanda por muerte por negligencia presentada este lunes en un tribunal federal.

De acuerdo con la demanda, Liana Davis alega que Christopher Cooprider disolvió 10 pastillas abortivas en una taza de chocolate caliente que preparó para ella el 5 de abril; luego salió de la casa y dejó de responder mensajes mientras sangraba abundantemente.

La demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, incluye mensajes de texto que la pareja intercambió desde el 31 de enero, cuando Davis le preguntó a Cooprider su opinión en caso de se confirmara su embarazo.

El hombre le envió un texto en el que decía que “le gustaría deshacerse de él”.

Mensajes de texto posteriores muestran a Cooprider diciéndole a Davis, sin su aprobación, que compraría pastillas abortivas en línea. Las compró a Aid Access, un servicio en línea que envía pastillas abortivas a estadounidenses desde el extranjero, dice la demanda.

La Aid Access y la Dra. Rebecca Gomperts, médico neerlandesa que la dirige, están incluidos en la demanda.

Tras varias semanas, Cooprider no pudo convencer a Davis de hacerse el aborto y los mensajes de texto se tornaron más polémicos.

El 6 de marzo, Cooprider calificó al bebé de “cosa” y culpó a Davis por su “mentalidad psicópata”, que según él provocó el divorcio.

La bebida que provocó el aborto

Cooprider pareció cambiar el tono de los mensajes que le envió a Davis el 2 de abril. Propuso prepararle “un té caliente y relajante” en lo que calificó como “una noche para fomentar la confianza”, según las capturas de pantalla incluidas en la demanda.

Davis, con ocho semanas de embarazo, aceptó reunirse la noche del 5 de abril, en su casa en Corpus Christi. Cooprider le ofreció una taza de chocolate caliente poco antes de la medianoche, y a los 30 minutos de beberla, Davis comenzó a sufrir hemorragias y cólicos, dice la demanda.

Davis sabía que tenía que ir a urgencias. “Estoy sangrando borbotones. Date prisa”, le escribió Davis alrededor de las 33:30.

Un vecino llevó a Davis al hospital, donde su bebé nonato, a quien había llamado Joy, no sobrevivió.

Una vez en casa, Davis dijo que encontró una caja abierta y un frasco de pastillas abortivas, que entregó a la policía de Corpus Christi. Según la demanda, Cooprider mezcló 10 pastillas de misoprostol con el chocolate caliente.

El Departamento de Policía de Corpus Christi dijo que no hay investigaciones activas que involucren a Cooprider.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube