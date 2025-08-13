¡Imágenes de impacto en Texas! Un tren de Union Pacific queda destrozado: esta es la causa del siniestro

Suscríbete a nuestros canales

Tren de Union Pacific se descarriló en el condado de Palo Pinto, Texas provocando un incendio de pastizales y una densa columna de humo visible a varios kilómetros.

El accidente, ocurrido el 12 de agosto alrededor de las 14:00 horas en un puente ferroviario de Coalville Road, a unos 3 km al este de Gordon, involucró 35 vagones, algunos con materiales peligrosos, aunque las autoridades confirmaron que no hubo fugas ni heridos, destaca Infobae.

Escena de destrucción y despliegue de emergencia

Imágenes difundidas por medios locales mostraron vagones destrozados, amontonados unos sobre otros, mientras bomberos y personal especializado desplegaban mangueras para contener las llamas.

El Distrito 1 de Servicios de Emergencia de Palo Pinto trató el caso como una situación de materiales peligrosos, pero no se ordenaron evacuaciones, ya que ninguna estructura resultó amenazada. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona durante la investigación.

Un problema recurrente en EE.UU.

Según datos federales, en 2021 y 2022 un promedio de tres trenes se descarrilaron cada día en el país, la mayoría en patios de carga. En 2024, el 74% de estos incidentes ocurrió en zonas de baja velocidad, con una media de 8 km/h.

La Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses informó que, de los 793 grandes descarrilamientos registrados este año, solo el 26% fueron en vías principales, y muy pocos derivaron en evacuaciones o fugas graves.

Entre 2013 y 2023, los trenes con materiales peligrosos presentaron más de 5.000 filtraciones o derrames, aunque la tasa de accidentes ha disminuido un 80% desde 2005.

La investigación para determinar las causas del descarrilamiento en Texas sigue en curso, mientras Union Pacific y los equipos de emergencia trabajan en la limpieza y evaluación de daños.

