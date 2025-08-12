Texas impone sanciones de hasta $25.000 por uso indebido de baños y vestuarios públicos: esta es la razón

Suscríbete a nuestros canales

La Ley de Privacidad de las Mujeres avanzó en el Senado de Texas tras ser aprobada con una votación de 19-2, en medio de fuertes tensiones políticas.

La medida, impulsada por el senador estatal Mayes Middleton (R–Galveston), establece que el acceso a baños, vestuarios y refugios para mujeres se definirá estrictamente según el sexo biológico, reseña el medio Texas Scorecard.

Esta medida se aplicará en todas las agencias estatales, distritos escolares, prisiones, universidades públicas y centros para víctimas de violencia de género.

Restricciones y sanciones severas

La ley obliga a que los reclusos sean alojados según su sexo biológico y limita la atención en refugios para mujeres únicamente a mujeres biológicas y sus hijos.

Las violaciones a esta normativa podrían acarrear sanciones civiles de hasta $5,000 en la primera infracción y $25,000 en reincidencias.

Además, el texto contempla un mecanismo para que ciudadanos denuncien a la fiscalía general cualquier incumplimiento por parte de subdivisiones políticas.

Middleton defendió la medida calificándola como “sentido común” y argumentó que protege a mujeres y niños en espacios privados, “restableciendo límites basados en verdades biológicas y bíblicas básicas”.

El vicegobernador Dan Patrick también respaldó la iniciativa, asegurando que el Senado insistirá en aprobarla en cada sesión hasta que avance en la Cámara de Representantes.

Protesta demócrata y futuro incierto

La aprobación se produjo mientras la mayoría de los senadores demócratas de Texas boicotearon la sesión en protesta contra la redistribución de distritos del Congreso liderada por los republicanos. Únicamente Juan Hinojosa y Judith Zaffrini participaron, votando en contra.

El futuro de la ley es incierto debido a que los demócratas de la Cámara de Representantes están rompiendo el quórum, lo que impide avanzar en el proceso legislativo.

La Cámara tiene previsto reunirse nuevamente el viernes a la 1:00 p.m., pero no está claro si se logrará el número suficiente de legisladores para discutir la medida.

