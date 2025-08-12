No caigas en la trampa con el IRS: 4 señales para identificar una estafa telefónica

Suscríbete a nuestros canales

El riesgo de caer en una estafa relacionada con los impuestos es alto, especialmente cuando los delincuentes simulan ser empleados del IRS para obtener dinero o información personal.

En esta nota se presenta información sobre cómo identificar estas estafas y las vías oficiales para contactar al IRS en caso de sospecha. Esta información fue obtenida del portal web oficial del IRS.

Signos comunes de estafas tributarias y métodos de engaño

Los estafadores suelen ofrecer reembolsos exagerados o utilizan malos consejos en redes sociales para convencer a las personas de mentir en sus declaraciones fiscales.

Una característica frecuente es la presión mediante amenazas de arresto o deportación y la exigencia de pagos inmediatos, a menudo solicitados a través de tarjetas de regalo o transferencias bancarias.

También pueden utilizar enlaces falsos en correos electrónicos o mensajes que dirigen a sitios web peligrosos en lugar del portal oficial IRS.gov. Además, es común que imiten cartas, formularios o mensajes del IRS para aparentar legitimidad.

Canales autorizados para reportar estafas y cómo contactar al IRS

El IRS no inicia contactos solicitando información personal por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales. Ante sospechas, los contribuyentes pueden reportar estafas a través de varios medios oficiales:

Enviar correos electrónicos sospechosos a [email protected].

Denunciar llamadas fraudulentas al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA) al teléfono 1-800-366-4484.

Contactar directamente al IRS llamando al 1-800-829-1040 para consultas generales o al 1-800-908-4490 si se sospecha robo de identidad o declaración fraudulenta.

Se recomienda no proporcionar información ni reembolsos sin verificar la autenticidad del contacto y siempre usar los formularios o números oficiales del sitio IRS.gov para cualquier trámite o consulta.

