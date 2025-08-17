Tensión en las elecciones: detonan un explosivo en Bolivia

Suscríbete a nuestros canales

Un incidente con un posible artefacto explosivo encendió las alarmas en el municipio de Arque, Cochabamba, Bolivia.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que la detonación ocurrió en la comunidad de Kutimarcha, mientras se trasladaba una maleta electoral hacia el recinto de votación asignado para este domingo, reportó reduno en su sitio web.

Reportan la detonación de un explosivo en pleno proceso electoral

“El personal del Tribunal Electoral Departamental ha tomado contacto con las autoridades locales para garantizar la instalación de la mesa electoral el día domingo”, dijo Ríos en conferencia de prensa citada por la Agencia Boliviana de Información (ABI)

Tras la explosión, la maleta fue replegada preventivamente hasta la capital municipal de Arque, donde permanece bajo resguardo y vigilancia.

Autoridades del Órgano Electoral y de seguridad coordinan acciones para reforzar la zona y garantizar que la votación se desarrolle con normalidad.

¿Quiénes son los aspirantes a la presidencia en Bolivia?

Los bolivianos votan para decidir quién asumirá la presidencia en un contexto de polarización política.

Evo Morales no figura en la lista. Su nombre fue retirado después de que la justicia lo declara inelegible, el 14 de mayo, cuando intentaba volver a postularse, debido a que ya supera el límite de mandatos que la Constitución establece.

La lista original de candidatos se presentó en Santa Cruz hace dos meses. Para ese entonces, estaban inscritos nueve hombres y una mujer.

No obstante, las renuncias recientes dejan el número en ocho:

Dos candidatos de izquierda siguen en la contienda: Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, y Eduardo del Castillo, exministro de Gobierno. Ellos se disputan el liderazgo progresista.

Eva Copa, de 38 años, dirigente del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y alcaldesa de El Alto. Copa, la única mujer en la contienda, renuncia a finales de julio por denunciar "acoso político".

La oposición, que agrupa a la derecha y el centroderecha, presenta un abanico más amplio:

Destacan Samuel Doria Medina, empresario de centroderecha (Unidad Nacional), el expresidente Jorge Quiroga (Libre, de derecha liberal) y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (Autonomía Para Bolivia – Súmate).

Otros candidatos completan este sector. Están Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano), Jhonny Fernández (Fuerza del Pueblo) y Pavel Aracena Vargas (Libertad y Progreso – ADN).

