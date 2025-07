El "boom" de las cripto en Bolivia: conoce la razón del auge de este alternativa monetaria

Suscríbete a nuestros canales

La escasez de divisas en Bolivia ha empujado a ciudadanos y empresas a recurrir a monedas digitales como alternativa ante las limitaciones que enfrentan para realizar operaciones.

En 2024, el Banco Central de Bolivia (BCB) habilitó las operaciones por medio de criptomonedas a través de la Resolución de Directorio 082, que dejó sin efecto los bloqueos a ese tipo de transacciones en medio de las presiones financieras que han dejado sin sustento la tasa de cambio fija.

En Bolivia, algunas de las criptomonedas más populares son el bitcoin, ether, USDT y USDC.

Jonathan Fortun, economista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) informó a medios internacionales, que esta alternativa monetaria, “no es un fenómeno impulsado por el entusiasmo tecnológico ni por un apetito por la innovación financiera, sino una respuesta defensiva frente a la pérdida sostenida de poder adquisitivo y a las crecientes dificultades para acceder a divisas”, dijo

El fuerte incremento en las operaciones con criptoactivos en Bolivia refleja un deterioro profundo en las condiciones macroeconómicas del país

Fortun, explica que “la economía boliviana ya no está enferma, está en cuidados paliativos. El ‘boom’ de las cripto es apenas el analgésico para aguantar el dolor”.

La inflación de Bolivia sigue disparada y llegó al 23,96% interanual a junio, la más alta en los últimos 39 años, mientras que las presiones sobre el boliviano han llevado al surgimiento de un tipo de cambio paralelo.

Mercado cambiario

El presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero Torrejón explicó “Este auge se debe a que existe en el mercado cambiario una demanda insatisfecha tanto de dólares físicos como de digitales, entre ellos también el USDT, y han buscado alternativas en diferentes criptoactivos o criptomonedas”, dijo.

El experto señaló que la Resolución 082/2024 ha sido un punto de inflexión en el uso de estas herramientas digitales, al brindar mayor flexibilidad para operar con esos activos virtuales en medio de las presiones económicas que vive Bolivia.

“Esto ha dado luz verde y ha generado mayores facilidades para el uso de esos activos virtuales y también de diferentes plataformas para realizar actividades económicas, financieras y comerciales tanto dentro y fuera del país”, dijo Romero Torrejón.

(Las criptomonedas) todavía no ha logrado satisfacer todo el mercado, pero ha sido utilizado como una alternativa de diferentes usuarios que, al no tener los dólares suficientes o al ser esos costosos, pueden realizar todavía, aunque no de la manera más oportuna, sus diferentes actividades económicas.

